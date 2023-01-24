Лукашенко заявив, нібито Україна пропонує Білорусі пакт про ненапад
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито Україна запропонувала республіці договір про ненапад
Про це повідомляє видання "Наша Ніва".
В той самий час він звинуватив Україну в отриманні зброї та заявив, що Білорусь вимушена "жорстко реагувати".
"Я не знаю, чому українці це роблять. З одного боку, вони просять нас ні в якому разі не воювати з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Вони пропонують укласти пакт про ненапад. А з іншого боку готують вибухівку та озброєння. Польща та Литва взагалі знахабніли. Навіщо їм це потрібно? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати», – сказав він.
- 22 грудня Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти".
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