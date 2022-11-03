Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік в ефірі Медіацентр Україна - Укрінформ.

Чиновник пояснює, що за допомогою цифрових сервісів українці, які повернулися додому, можуть не витрачати час на перереєстрацію в центрах соціального захисту.

"Мільйони людей стали переселенцями, більше мільйона отримують допомогу. І ці процеси не лише мають бути керованими та своєчасними, а й доступними та зручними. І тільки цифровізація й автоматизація в цьому може допомогти", - наголошує Банік.

У Дії тестуватимуть роботу програми "єОселя", яка дозволить українцям оформити пільгову державну іпотеку.

Українці зможуть обрати членів журі національного відбору на Євробачення-2023, голосування вже запустили в додатку "Дія".

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