Нові послуги в Дії: через додаток можна буде скасувати статус переселенця чи змінити місце реєстрації
Внутрішньо переміщені особи зможуть скасувати свій статус чи оновити місце реєстрації через застосунок "Дія"
Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік в ефірі Медіацентр Україна - Укрінформ.
Чиновник пояснює, що за допомогою цифрових сервісів українці, які повернулися додому, можуть не витрачати час на перереєстрацію в центрах соціального захисту.
"Мільйони людей стали переселенцями, більше мільйона отримують допомогу. І ці процеси не лише мають бути керованими та своєчасними, а й доступними та зручними. І тільки цифровізація й автоматизація в цьому може допомогти", - наголошує Банік.
- У Дії тестуватимуть роботу програми "єОселя", яка дозволить українцям оформити пільгову державну іпотеку.
- Українці зможуть обрати членів журі національного відбору на Євробачення-2023, голосування вже запустили в додатку "Дія".
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