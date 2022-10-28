У Дії можна буде подати заявку на отримання пільгової іпотеки

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

"єОселя" - це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% - для всіх інших категорій. Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни. Адже багато українців втратили домівки через повномасштабне вторгнення, і зараз їм необхідно якомога швидше отримати нове житло. Тому держава пропонує зробити це за найбільш вигідними умовами”, - йдеться у повідомленні.

До програми можна долучитися якщо:

ви належите до однієї з пільгових категорій, що підпадають під програму; не володієте житлом площею більше ніж 52,5 кв. м + додатково 21 кв. м на кожного члена сімʼї; не маєте інших пільгових іпотек.

Згідно з інформацією, бета-тестування "єОселі" в "Дії" незабаром розпочнуться. Вони передбачають, що учасники програми зможуть подати заявку на отримання житла без потреби фізичної присутності в банку.

Нагадаємо, що в "Дії" працює послуга для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами

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