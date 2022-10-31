Про це повідомляє Суспільний мовник.

Українці зможуть долучитись не лише до голосування за учасників Нацвідбору під час фіналу, а й сформувати склад журі національного відбору конкурсу. Зробити це можна у додатку "Дія". Опитування триватиме з 31 жовтня до 7 листопада 10:00 у мобільному застосунку.

"Ми прагнемо максимально залучати глядачів до процесів Євробачення, тому цього року вперше ввели практику, коли глядачі обирають склад журі - зазначив голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький.

Така практика реалізується вперше. Зробити це в застосунку легко. Потрібно відкрити "Дію" у розділі "Послуги" та натиснути на "Опитування". Кожен українець зможе віддати голос тільки за одного члена журі. Трьом членам журі, які наберуть найбільше голосів, буде запропоновано підписати угоду із Суспільним мовленням. У разі, якщо хтось із трійки з найвищим рейтингом через вагомі причини не зможе підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування. Після підписання угоди трійка буде оголошена публічно.

Список кандидатів виглядає наступним чином.

Джамала — співачка та авторка пісень. Володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця Пісенного конкурсу Євробачення-2016.

DZIDZIO (Михайло Хома) - співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер, фронтмен та засновник гурту "DZIDZIO". Заслужений артист України, амбасадор Національної збірної України з футболу.

Тіна Кароль - співачка, композиторка. Народна артистка України. Володарка двох Національних премій "За внесок у розвиток музичної індустрії України", авторка проєкту на підтримку молодих виконавців "Молода кров".

Злата Оґнєвіч - співачка, авторка, композиторка. На Євробаченні-2013 посіла третє місце. Переможниця шоу "Маска" і героїня другого сезону шоу "Холостячка". Нагороджена Орденом Княгині Ольги 3 ступеню.

Катерина Павленко (Monokate) — співачка, фольклористка, сонграйтерка, композиторка. Фронтвумен гурту Go_A, який здобув 5-е місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі.

Юлія Саніна - фронтвумен рок-гурту "The HARDKISS". Авторка пісень, композиторка. Була у журі та наставницею талант-шоу "X-Фактор", учасницею телешоу "Танці з зірками".

Костянтин Томільченко - креативний продюсер телешоу "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска". Хореограф, суддя шоу "Танцюють всі". Неодноразово був режисером-постановником хореографії до пісень українських артистів на Євробаченні.

Тарас Тополя - лідер гурту "Антитіла". Доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду "АНТИТІЛА".

Валерій Харчишин - рок-музикант, лідер гурту "Друга Ріка". Актор театру та кіно, продюсер. Гендиректор ГО "Українська агенція з авторських та суміжних прав".

У разі, якщо хтось із трійки з найвищим рейтингом через вагомі причини не зможе підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування. Після підписання угоди трійка буде оголошена публічно.

Обране журі разом з глядачами голосуватиме у фіналі Нацвідбору за представника України на Євробаченні-2023.

15 жовтня "Суспільне" завершило приймати заявки на участь у національному відборі Євробачення-2023, отримавши понад 300 пісень.

Наразі оголошено 36 учасників, які поборються під час прослуховувань за право виступити у фіналі національного відбору, де обиратимуть представника України на Євробаченні-2023 у Ліверпулі

Кіпр став першою країною, яка оголосила свого представника, що поїде на Євробачення до Великої Британії.

Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу у пісенному конкурсі цього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії. Від імені України він пройде в Ліверпулі. Перший півфінал буде на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.

Росію від участі в конкурсі відсторонили через вторгнення в Україну.

Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участь у пісенному конкурсі наступного року через збільшення вартості внеску для учасників, що повʼязано з виключенням Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb