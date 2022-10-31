English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Таблоїд Євробачення-2023: у "Дії" запустили голосування за членів журі Нацвідбору

Євробачення-2023: у "Дії" запустили голосування за членів журі Нацвідбору

31 жовтня, 2022 понедiлок
14:35
Таблоїд статуетка Євробачення_ панама

Цього року вперше українці зможуть обрати членів журі національного відбору, від яких на 50% залежатиме вибір представника України на Євробаченні у Ліверпулі

Про це повідомляє Суспільний мовник.

Українці зможуть долучитись не лише до голосування за учасників Нацвідбору під час фіналу, а й сформувати склад журі національного відбору конкурсу. Зробити це можна у додатку "Дія". Опитування триватиме з 31 жовтня до 7 листопада 10:00 у мобільному застосунку.

"Ми прагнемо максимально залучати глядачів до процесів Євробачення, тому цього року вперше ввели практику, коли глядачі обирають склад журі - зазначив голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький.

Така практика реалізується вперше. Зробити це в застосунку легко. Потрібно відкрити "Дію" у розділі "Послуги" та натиснути на "Опитування". Кожен українець зможе віддати голос тільки за одного члена журі. Трьом членам журі, які наберуть найбільше голосів, буде запропоновано підписати угоду із Суспільним мовленням. У разі, якщо хтось із трійки з найвищим рейтингом через вагомі причини не зможе підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування. Після підписання угоди трійка буде оголошена публічно. 

Список кандидатів виглядає наступним чином.

Джамала — співачка та авторка пісень. Володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця Пісенного конкурсу Євробачення-2016.

DZIDZIO (Михайло Хома) - співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер, фронтмен та засновник гурту "DZIDZIO". Заслужений артист України, амбасадор Національної збірної України з футболу.

Тіна Кароль - співачка, композиторка. Народна артистка України. Володарка двох Національних премій "За внесок у розвиток музичної індустрії України", авторка проєкту на підтримку молодих виконавців "Молода кров".

Злата Оґнєвіч - співачка, авторка, композиторка. На Євробаченні-2013 посіла третє місце. Переможниця шоу "Маска" і героїня другого сезону шоу "Холостячка". Нагороджена Орденом Княгині Ольги 3 ступеню. 

Катерина Павленко (Monokate) — співачка, фольклористка, сонграйтерка, композиторка. Фронтвумен гурту Go_A, який здобув 5-е місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі.
Юлія Саніна - фронтвумен рок-гурту "The HARDKISS". Авторка пісень, композиторка. Була у журі та наставницею талант-шоу "X-Фактор", учасницею телешоу "Танці з зірками". 

Костянтин Томільченко - креативний продюсер телешоу "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска". Хореограф, суддя шоу "Танцюють всі". Неодноразово був режисером-постановником хореографії до пісень українських артистів на Євробаченні.

Тарас Тополя - лідер гурту "Антитіла". Доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду "АНТИТІЛА". 

Валерій Харчишин - рок-музикант, лідер гурту "Друга Ріка". Актор театру та кіно, продюсер. Гендиректор ГО "Українська агенція з авторських та суміжних прав".

У разі, якщо хтось із трійки з найвищим рейтингом через вагомі причини не зможе підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування. Після підписання угоди трійка буде оголошена публічно. 

Обране журі разом з глядачами голосуватиме у фіналі Нацвідбору за представника України на Євробаченні-2023.

  • 15 жовтня "Суспільне" завершило приймати заявки на участь у національному відборі Євробачення-2023, отримавши понад 300 пісень. 
  • Наразі оголошено 36 учасників, які поборються під час прослуховувань за право виступити у фіналі національного відбору, де обиратимуть представника України на Євробаченні-2023 у Ліверпулі
  • Кіпр став першою країною, яка оголосила свого представника, що поїде на Євробачення до Великої Британії.  
  • Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу у пісенному конкурсі цього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії. Від імені України він пройде в Ліверпулі. Перший півфінал буде на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.
  • Росію від участі в конкурсі відсторонили через вторгнення в Україну. 
  • Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участь у пісенному конкурсі наступного року через збільшення вартості внеску для учасників, що повʼязано з виключенням Росії.

 Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Культура
Євробачення
Шоу-бізнес
Дія
Читайте також:
Київ
31 жовтня, 2022 понедiлок
РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва: частина міста знеструмлена
У ПВК Вагнера набирають злочинців, хворих на ВІЛ та гепатит
30 жовтня, 2022 неділя
Британська розвідка пояснила, навіщо ПВК Вагнера вербує хворих на ВІЛ та гепатит С в'язнів
путін путлер
31 жовтня, 2022 понедiлок
В ISW сказали, навіщо Путін чекає на зиму і що планує у 2023 році
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.35
    Купівля 39.35
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 38.47
    Продаж 39.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
31 жовтня
16:15
В АРМА передали активи підприємства, яке належало російській компанії, на загальну суму 2,3 млрд грн
В АРМА передали активи підприємства, яке належало російській компанії, на загальну суму 2,3 млрд грн
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Росія намагалася завадити руху суден з українським зерном, - морський експерт
16:06
На фото: Рассел Кроу та Брітні Теріот
Рассел Кроу таємно одружився з молодшою за нього на 19 років коханою, - ЗМІ
16:06
OPINION
Борислав Береза
Спочатку сирійські найманці, тепер афганські "командос"
16:04
Михайло Федоров
Працюватимуть без електрики: Федоров анонсував появу в Україні публічних точок Wi-Fi
16:01
Олександр Усик
Усик висміяв Ф'юрі через вибір наступного суперника
15:56
Ракетна атака на об'єкт критичної інфраструктури Буковини
Перша ракетна атака по Буковині: пошкоджено об'єкти енергетики ГАЕС у Дністровському районі, 8 людей отримали незначні поранення
15:53
Ексклюзив
Путін
ФСБ РФ планує здійснити державний переворот у Молдові, - ексміністр оборони Молдови Шалару
15:47
Денис Шмигаль
"Готуємо агресору більше неприємних сюрпризів": Шмигаль анонсував постачання ЗСУ нового озброєння від Чехії
15:46
Громада села на Київщині перейшла до ПЦУ від Московського патріархату
15:44
Кирило Буданов
Втрата РФ Херсона стане сейсмічним ударом для російської громадської думки, - Буданов
15:42
танк
Брав участь у захопленні Маріуполя на боці росіян. За держзраду судитимуть донеччанина-танкіста
15:30
Олексій Кулеба
Жодних евакуаційних заходів на території Київщини не відбувається й наразі не планується, - ОВА
15:29
Умєров
На переговорах з росіянами були їхні спецслужби, - Умєров розповів деталі весняних перемовин з РФ
15:27
Ексклюзив
Ердоган Путін
Між Туреччиною та Росією може розпочатися військовий конфлікт, - політолог Шлінчак
15:18
Дніпро-1
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 10-го туру
15:15
Окупанти, заручники, окупація
Російські загарбники змушують жителів Каховки евакуйовуватись, за нове помешкання вимагають гроші
15:05
Ексклюзив
Євген Пригожин
Боротьба за Бахмут - це особиста війна Пригожина, - офіцер ЗСУ Березовець
14:52
Оновлено
Колос - Верес
УПЛ: "Колос" переміг "Верес", результати інших матчів 10-го туру
14:45
ракета
Міноборони РФ підтвердило, що окупанти цілились саме в енергетичні об'єкти України
14:44
Ексклюзив
Судді-брехуни. Хто з кандидатів до ВККС вирішив сфальшувати висновок Громадської ради доброчесності
14:40
збиття ракети
На ранковий обстріл України РФ витратила до $600 млн - річний бюджет Новосибірська або Єкатеринбурга, - Братчук
14:30
Михайло Подоляк
РФ намагається змусити наших партнерів тиснути на Зеленського, щоб він прийняв ультиматум кремля, - Подоляк
14:19
метро
У столичному метро збільшать інтервали руху поїздів
14:17
Нова Зеландія
Нова Зеландія ввела санкції проти 14 росіян та 7 компаній, серед яких - ЗМІ та члени ПВК Вагнера
14:02
OPINION
Олексій Панич
Воюючи з хижаком, не давайте його риториці відвернути вас від його хижості
14:02
Росія відмовилася назвати умови поновлення "зернової угоди"
13:53
ЗСУ
ЗСУ залишилось деокупувати понад два десятки населених пунктів на Харківщині, — Синєгубов
13:48
Віталій Портников
Болсонару має програти
13:46
Лукашенко та путін
"Сплануємо завдання на наступний рік": Лукашенко анонсував нову зустріч з Путіним
13:45
Зібров
"Мертві орки не гудуть": Зібров анонсував вихід нової пісні-каверу на свій хіт
13:45
прокуратура повідомила про підозру сімом громадянам України
Брали участь у штурмі Азовсталі: прокуратура повідомила про підозру сімом громадянам України
13:37
Герман Галущенко
Через обстріли електроенергію вимикатимуть у 6 регіонах України
13:37
Ексклюзив
Населення Росії ділиться на три групи, але більшість - це безвільне болото, - соціолог Ейдман
13:24
заморозки
Синоптик Наталка Діденко попередила про нічні заморозки
13:23
швидка
Унаслідок ранкових ракетних ударів по Україні постраждали 13 людей
13:20
Ексклюзив
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган зацікавлений у зерновій угоді навіть більше, ніж Україна, - політолог Магда
13:10
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін поїде на саміт G20. Це останній шанс зберегти вплив Росії в Азії, - міжнародний оглядач Брайлян
13:10
черга за обігрівачами в Маріуполі
Окупанти роздавали обігрівачі в Маріуполі, де немає світла, - Андрющенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV