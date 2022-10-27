Євробачення-2023: оголошено довгий список учасників, які змагатимуться у Нацвідборі
"Суспільне" обрало 36 учасників, які поборються під час прослуховувань за право виступити у фіналі національного відбору, де обиратимуть представника Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі
Про це повідомляє Суспільне.
"Суспільне Мовлення" назвало 36 учасників, які потрапили до лонглиста національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2023.
Список учасників виглядає наступним чином:
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- Drevo
- Elysees
- DEMCHUK
- FIINKA
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА
- Циферблат
"Я особисто зацікавлений в тому, щоб українська музика не завмирала і розвивалась у всіх напрямках, щоб у всіх можливих музичних нішах та стилях у нас були свої герої. На мою думку, зараз, під час війни та за повної невизначеності в житті музикантів, цей відбір набуває особливого значення: ми не тільки обираємо гідних представити Україну на конкурсі, а й маємо змогу почути широку палітру української музики, яка створюється тут і зараз, не зважаючи ні на що", - сказав музичний продюсер національного відбору Дмитро Шуров.
Pianoбой зазначив, що радіє, що в процесі відбору вдалося багатьох музикантів мотивувати, надихнути, підштовхнути до створення нових пісень та цікавих ідей. Він ділиться, що багатьом музикантам було важко знову почати писати. До того ж чимало артистів у вимушеній еміграції, або на грані зміни професії, або навіть виживання.
"Є музиканти, які волонтерять, воюють. Однак, маємо лонглист із 36 пісень, в якому є все, від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки. Є також, звичайно, і декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену. Все це говорить про те, наскільки креативна наша нація, наскільки ми прагнемо створювати. Я вдячний суспільству та "Суспільному" за довіру музично продюсувати відбір, я вже особисто слухаю цей лонглист у машині, сподіваюсь, після публікації всіх пісень ви будете теж", - поділився продюсер конкурсу.
Зазначається, що список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти пройде прослуховування учасників лонглиста.
15 жовтня "Суспільне" завершило приймати заявки на участь у національному відборі Євробачення-2023, отримавши понад 300 пісень.
- Кіпр став першою країною, яка оголосила свого представника, що поїде на Євробачення до Великої Британії.
- Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу у пісенному конкурсі цього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії. Від імені України він пройде в Ліверпулі. Перший півфінал буде на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.
- Росію від участі в конкурсі відсторонили через вторгнення в Україну.
- Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участь у пісенному конкурсі наступного року через збільшення вартості внеску для учасників, що повʼязано з виключенням Росії.
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