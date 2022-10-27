Євробачення-2023: оголошено довгий список учасників, які змагатимуться у Нацвідборі

Про це повідомляє Суспільне.

"Суспільне Мовлення" назвало 36 учасників, які потрапили до лонглиста національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2023.

Список учасників виглядає наступним чином:

2TONE

Angelina

DAYTON

Drevo

Elysees

DEMCHUK

FIINKA

Havkа

Jerry Heil

Iana Kovaleva

Kozak Siromaha

KRUTЬ

Lue Bason

Moisei

Olivan

OOHLA

Oy Sound System

SASHA

Seréen

sexnesc

Shy

SKYLERR

SOWA

Tember Blanche

Tery

TVORCHI

Victoria Niro

Vynohradova

Zetetics

Лилу45

Макс Пташник

Мія Рамарі

Роялькіт

Саша Фадєєва

ТÓНКА

Циферблат

"Я особисто зацікавлений в тому, щоб українська музика не завмирала і розвивалась у всіх напрямках, щоб у всіх можливих музичних нішах та стилях у нас були свої герої. На мою думку, зараз, під час війни та за повної невизначеності в житті музикантів, цей відбір набуває особливого значення: ми не тільки обираємо гідних представити Україну на конкурсі, а й маємо змогу почути широку палітру української музики, яка створюється тут і зараз, не зважаючи ні на що", - сказав музичний продюсер національного відбору Дмитро Шуров.

Pianoбой зазначив, що радіє, що в процесі відбору вдалося багатьох музикантів мотивувати, надихнути, підштовхнути до створення нових пісень та цікавих ідей. Він ділиться, що багатьом музикантам було важко знову почати писати. До того ж чимало артистів у вимушеній еміграції, або на грані зміни професії, або навіть виживання.

"Є музиканти, які волонтерять, воюють. Однак, маємо лонглист із 36 пісень, в якому є все, від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки. Є також, звичайно, і декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену. Все це говорить про те, наскільки креативна наша нація, наскільки ми прагнемо створювати. Я вдячний суспільству та "Суспільному" за довіру музично продюсувати відбір, я вже особисто слухаю цей лонглист у машині, сподіваюсь, після публікації всіх пісень ви будете теж", - поділився продюсер конкурсу.

Зазначається, що список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти пройде прослуховування учасників лонглиста.

15 жовтня "Суспільне" завершило приймати заявки на участь у національному відборі Євробачення-2023, отримавши понад 300 пісень.