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"Євробачення 2023": перша країна вже оголосила свого учасника, який поїде у Ліверпуль

17 жовтня, 2022 понедiлок
16:35
Культура На фото: учасник Євробачення від Кіпру Ендрю Лабмроу

Кіпр став першою країною, яка оголосила свого представника, що поїде на Євробачення до Великої Британії

Про це музикант Ендрю Ламброу написав у себе в Instagram.

"Я дуже радий оголосити, що представлятиму Кіпр на пісенному конкурсі "Євробачення 2023"! Я такий схвильований вирушити в цю подорож, зробімо це", – поділився співак.

Рішення відправити Ендрю Ламброу на Євробачення від Кіпру ухвалила 17 жовтня кіпрська радіомовна корпорація (CyPB). Його виступ на пісенному конкурсі стане частиною співпраці CyPB, Panik Records (Греція) та City Pop Records (Австралія).

Пісню, з якою музикант боротиметься за першість, ще не оголосили.

Минулого року Ламброу змагався за право представляти Австралію на Євробаченні-2022. У відборі музикант виступав з піснею "Electrify".

  • Попри те, що в конкурсі 2022 року переміг український гурт Kalush Orchestra, "Євробачення-2023" з міркувань безпеки відбуватиметься у Великій Британії від імені України. Відповідне рішення ухвалили Європейська мовна спілка, Суспільне мовлення та BBC. 

  • Україна обере свого представника на Євробачення-2023 у грудні у Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного

  • Музичним продюсером нацвідбору цього року став український музикант Дмитро Шуров (Pianoбой). Склад та журі фіналу нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу "Євробачення" визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

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