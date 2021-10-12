Нові правила міжрегіональних перевезень на час посилення карантину не поширюватимуться на неповнолітніх, - МОЗ

Про це повідомила пресслужба МОЗ.



"Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів, оскальки для них наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.



За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред'явлення негативних тестів на COVD-19 або сертифікатів про щеплення. Міністр додав, що для дітей віком від 12 років залишається обов'язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема в транспорті.



Так, зазначили у пресслужбі нові правила перевезень стосуватимуться лише повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

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