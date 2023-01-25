Про це і не тільки світові ЗМІ писали 25 січня:

The New York Times:

Канцлер Олаф Шольц оголосив у середу, що Німеччина надішле свої танки Leopard 2 в Україну та дозволить іншим країнам надсилати свої власні, поступившись після тижнів внутрішнього та міжнародного тиску щодо доставки бронетехніки, спрямованої на допомогу Києву повернути території, захоплені Росією. Цей крок був зроблений після того, як офіційні особи США на умовах анонімності заявили, що Білий дім оголосить вже в середу про відправку танків M1 Abrams в Україну, мабуть, щоб заспокоїти небажання пана Шольца відправляти танки без Вашингтона. Leopard 2 німецького виробництва широко розповсюджені по всій Європі, і рішення Німеччини негайно спонукало офіційних осіб у Фінляндії, Нідерландах та Іспанії заявити, що вони прагнуть відправити танки в Україну або готові це зробити. У вівторок Польща заявила, що запитала на дозвіл Німеччини на відправку танків Leopard зі своїх власних запасів.

"Це рішення відповідає нашій добре відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей", — сказав Шольц у Берліні. "Ми діємо на міжнародному рівні тісно скоординовано та узгоджено".

Також у The New York Times пояснили значення Leopard 2 у цій війні. Leopard 2 - один із провідних у світі бойових танків, який десятиліттями використовувався німецькою армією, а також арміями понад дюжини інших європейських країн, а також арміями таких віддалених одна від одної країн, як Канада та Індонезія. Він брав участь у конфліктах в Афганістані, Косово та Сирії. Танк, який оснащений дизельним двигуном, оснащено обладнанням нічного бачення та лазерним далекоміром, який може вимірювати відстань до об’єкта, що дозволяє йому краще націлюватися на рухому ціль під час руху по пересіченій місцевості.

Досі і Україна, і Росія використовували в боях танки радянських часів, і "Леопарди" запропонували б великий крок вперед у можливостях України. Постачання Leopard 2 допоможе компенсувати перевагу Росії в артилерійській потужності, яка допомогла Москві захопити два великі міста в Луганській області на сході України ще влітку. Вони можуть мати особливу цінність, оскільки війна наближається до другого року, і Україна прагне повернути втрачені території та очікує російського весняного наступу.

Американські журналісти також написали статтю про те, як доставка нових західних танків на передову ставить перед Україною новий виклик. Вони зазначили, як тільки дипломатичні суперечки закінчаться, почнеться найважче: доставити важку броньовану техніку та інші бойові вантажівки на поле бою, поки Росія готується до нового наступу, який очікується навесні або раніше. Офіційні особи США кажуть, що танкам "Абрамс" можуть знадобитися роки, щоб досягти будь-якого українського поля битви. Але Москва вже посилила свої погрози: посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов назвав відправку Абрамса "відвертою провокацією" і попередив, що "американські танки без жодних сумнівів будуть знищені". До цього і зараз процес доставки західної зброї та іншої військової техніки в Україну - одна з найсуворіше охоронюваних таємниць війни. Занепокоєння щодо того, що Росія буде націлюватися на дороги, залізниці чи плацдарми для матеріальних засобів, які доставлятимуть на лінії фронту на сході та півдні України, вимагають того, що офіційні особи та експерти описують як стелс-конвої, зазвичай приховані в темряві або замасковані, щоб уникати нападу.

Відомо, що Росія раніше без успіху завдала удари по великих конвоях із західною зброєю, що постачала в Україну, і експерти описали процес транспортування величезних боєприпасів і транспортних засобів у зону конфлікту як гру в кішки-мишки, яку виграє Україна.

Politico:

Вслід за Німеччиною, очікувано США теж відправляють свої танки в Україну. Президент Джо Байден оголосив у середу, що США надішлють Україні батальйон із 31 танка M1 Abrams, головного основного бойового танка американської армії, на знак підтримки Києва в його боротьбі проти Росії. Але ці танки не прибудуть в Україну протягом багатьох місяців, і Пентагон працює над вирішенням проблем, пов’язаних із забезпеченням підготовки, обладнанням і паливом для експлуатації 70-тонної гусеничної зброї, повідомили чиновники.

Однак, як зазначають у Politico, це рішення є величезною символічною перемогою для України, яка загрузла в жорстоких боях по всій країні та готується до весняного контрнаступу, щоб дати відсіч росіянам.

"Путін очікував, що Європа і Сполучені Штати послаблять свою рішучість. Він очікував, що наша підтримка України з часом зруйнується. Він помилявся", – сказав Байден. "Ці танки є ще одним доказом нашої стійкої, непохитної відданості Україні та нашої впевненості в майстерності українських сил".

Байден схвалив танки в рамках закупівлі на 400 млн доларів через Ініціативу сприяння безпеці України, фонд, виділений Конгресом для підтримки України. За даними Державного департаменту, тепер США підпишуть контракти на 31 танк Abrams, а також 120-мм снаряди та інші боєприпаси, вісім тактичних евакуаційних машин, інші допоміжні машини та обладнання, навчання, технічне обслуговування та забезпечення.

Також Politico відзначили, що Європейські союзники відправлять в Україну близько 80 танків Leopard 2. Німеччина та її європейські партнери планують "швидко" відправити в Україну два танкових батальйони Leopard 2 — передбачаючи близько 80 машин — оголосив уряд у Берліні в середу, додавши, що Німеччина надасть одну роту з 14 танків Leopard 2 A6 "як перший крок".

The Washington Post:

Американські журналісти The Washington Post в окремій статті пояснили, що робить танки M1 Abrams такими критично важливими у війні з росіянами? Цей потужний танк може кардинально змінити ситуацію на полі бою, але потребує значної матеріально-технічної підтримки. Танк M1 Abrams є одним з найпотужніших наземних видів зброї в арсеналі США, здатний наблизитися до ворожих танків, позицій військ та інших цілей, підірвати їх гарматою та кулеметами, а потім швидко відійти. Важка броня танка захищає машину та її екіпаж із чотирьох чоловік від вогню зі стрілецької зброї, осколків снарядів і навіть деяких прямих влучень. В

"Основна місія танкового взводу — зблизитися з противником і знищити його", — йдеться в першому реченні навчального документа для командирів танків армії та морської піхоти від 2019 року.

Також у The Washington Post написали аналітичну статтю про те, як Україна відкидає російські війська на сході при тому, що експерти з питань оборони кажуть, що коливання Заходу обмежують здатність Києва захищатися від російського наступу на Бахмут.

Крім цього у The Washington Post звернули увагу на пам’ятник українській поетесі Лесі Українці в Москві біля якого росіяни оплакують загиблих на війні українців. Адже після ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі росіяни майже щодня кладуть квіти до пам'ятника Лесі Українці в центрі Москви.

"Щохвилини поодинці, парами чи родинами учасники жалоби підходили до пам’ятника українській письменниці, що стоїть у центрі російської столиці, клали квіти та опудала до її бронзових ніг. Деякі промовили молитву і швидко пішли. Інші плакали. Ще інші годинами сиділи на лавках неподалік, мовчки спостерігаючи, як невеликий, але регулярний потік людей відвідує те, що стало імпровізованим меморіалом жертвам російського вторгнення в Україну", - пишуть в The Washington Post.

The Guardian:

У The Guardian написали статтю про людину, яка очолює українську боротьбу з корупцією на тлі нещодавнього корупційного скандалу в Україні із закупівлею продуктів для військових. Мова йде про Олександра Новікова, голову антикорупційного агентства України.

Transparency International визнала Україну другою за корумпованістю країною в Європі, поступаючись лише Росії. Екс-прокурор Олександр Новіков бере участь у розбудові культури доброчесності в охопленій війною країні. Перші два місяці війни в Україні 40-річний Олександр Новіков жив із групою своїх співробітників у підвалі суворих офісів Національного агентства з питань запобігання корупції в Києві.

Також у The Guardian написали про те, що суд проти Росії щодо збиття рейсу MH17 продовжиться. Судді з прав людини заявили, що справи проти Росії за збиття рейсу MH17 та інші передбачувані військові злочини можуть бути передані до суду, оскільки вони постановили, що контрольовані сепаратистами райони східної України перебували під ефективним контролем Російської Федерації.

Нагадаємо, що усі 298 людей на борту рейсу Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, загинули, коли його збила російською ракетою "земля-повітря" під час польоту над східною Україною в 2014 році під час війни на Донбасі.

Нідерланди, громадяни яких становлять 196 загиблих, прагнуть порушити справу проти Росії за порушення Європейської конвенції з прав людини у зв'язку зі звірством.

ЄСПЛ назвав той факт, що Росія перестала бути учасником Європейської конвенції з прав людини у вересні, не має значення, оскільки події відбулися до цієї дати.

CNN:

У CNN написали статтю про те, чому "надсилання танків Україні є новим жорстким кроком Заходу". Це важливе рішення, частково тому, що вони, на відміну від систем протиповітряної оборони чи протитанкових ракет, не є оборонною зброєю. Як і артилерійські та реактивні системи, які їм передували, вони призначені для сильного ураження російських військ у наземному наступі. Але на відміну від тих систем, вони однозначно про повернення території Україні. Це нове, жорстоке, і воно зображує НАТО, яке не боїться. Спільне рішення США та Європи відправити танки в Україну не є проявом розбійної демократії, яким може здатися, пояснюють у CNN. Упродовж тижнів суперечок і суперечок щодо небажання Берліна допомогти Києву дехто в Москві почував щось інше, ніж роз’єднаність: Захід планує надіслати свою найагресивнішу броню державі, яку він вважав непридатною навіть серйозно обговорювати з нею членство в НАТО рік тому.

Також у CNN написали статтю про те, що Україна хоче мати ракети більшої дальності, бо Росія вчиться на своїх помилках. Українські офіційні особи кажуть, що росіяни вчаться на своїх помилках на полі бою та ускладнюють українським ракетам удари по їхніх складах боєприпасів і логістичних центрах. Тому, мовляв, Україні потрібні ракети більшої дальності, які можуть досягати всередину Росії. Вони також вважають, що призначення генерала Валерія Герасимова командувачем наступом Росії в Україні є останнім кидком кубика Кремля після численних перестановок у військовій ієрархії.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив CNN, що росіяни почали розводити військові постачання "по всій території Російської Федерації". Зокрема, за його словами, "все переміщується в південні регіони через Кримський півострів" з логістичних хабів у Ростовській області Росії.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти написали про те, що ЄС продовжив санкції проти Росії. Посли 27 країн ЄС погодилися в середу продовжити всі діючі економічні санкції проти Росії до кінця липня, які Рада ЄС продовжувала кожні шість місяців з 2014 року.

Також у Gazeta Wyborcza проаналізували, чи після 100 танків Leopard 2 для України підуть літаки F-16? На їх думку, поставка Leopard 2 в Україну, ймовірно, є початком поставок техніки, яка може визначити результат війни в Україні.

Не оминули увагою польські журналісти і скандал на тенісному матчі Джокович – Рубльов. Під час чвертьфінального матчу серба Новака Джоковича з росіянином Андрієм Рубльовим на Відкритому чемпіонаті Австралії вболівальники демонстрували зображення Путіна та футболку з літерою "Z" - ультранаціоналістичним російським символом війни. Четверо вболівальників були затримані та допитані поліцією.

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