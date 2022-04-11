Нові вбиті та повідомлення про зґвалтування. - розвідка Великої Британії про дії росіян на Київщині

Про це розвідка повідомляє у Twitter.

"Нові докази можливих військових злочинів Росії продовжують з'являтися після відступу з півночі України", - йдеться у звіті.

Британська розвідка зафіксувала нову інформацію про вбивства та зґвалтування, скоєні солдатами армії РФ.

"Це включає повідомлення про виявлення тимчасової могили з померлими українськими мирними жителями недалеко від Бузової. Продовжують надходити заяви про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IMudaVyuAf — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 10, 2022