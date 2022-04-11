Нові вбиті та повідомлення про зґвалтування. - розвідка Великої Британії про дії росіян на Київщині
Британська розвідка продовжує фіксувати інформацію про злочини росіян на звільнених територіях України
Про це розвідка повідомляє у Twitter.
"Нові докази можливих військових злочинів Росії продовжують з'являтися після відступу з півночі України", - йдеться у звіті.
Британська розвідка зафіксувала нову інформацію про вбивства та зґвалтування, скоєні солдатами армії РФ.
"Це включає повідомлення про виявлення тимчасової могили з померлими українськими мирними жителями недалеко від Бузової. Продовжують надходити заяви про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
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