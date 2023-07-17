Новим міністром оборони Британії може стати очільник МЗС Клеверлі, — The Times
Новим міністром оборони Великої Британії після того, як Бен Воллес покине посаду, може стати очільник МЗС Джеймс Клеверлі
Про це пише The Times.
Очікується, що Воллес покине пост міністра оборони у вересні 2023 року. Зазначається, що Клеверлі армійський резервіст, тож має необхідний досвід.
"Робота у сфері оборони є однією з найважливіших для Сунака, враховуючи війну в Україні, і Клеверлі має досвід завдяки його нинішній роботі. Він армійський резервіст", – пише видання.
Конкуренцію Клеверлі, за словами ЗМІ, можуть скласти: міністр збройних сил Джеймс Гіппі, головний секретар казначейства Джон Глен та лідерка палати громад Пенні Мордонт, яка деякий час була міністеркою оборони Великої Британії до Бена Воллеса у 2019 році.
Своєю чергою місце глави МЗС може зайняти молодша міністерка закордонних справ Енн-Марі Тревельян, хоча й The Times висловлює сумніви, щодо її кандидатури.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що, ймовірно, піде у відставку восени під час наступних перестановок у британському уряді.
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