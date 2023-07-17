Про це пише The Times.

Очікується, що Воллес покине пост міністра оборони у вересні 2023 року. Зазначається, що Клеверлі армійський резервіст, тож має необхідний досвід.

"Робота у сфері оборони є однією з найважливіших для Сунака, враховуючи війну в Україні, і Клеверлі має досвід завдяки його нинішній роботі. Він армійський резервіст", – пише видання.

Конкуренцію Клеверлі, за словами ЗМІ, можуть скласти: міністр збройних сил Джеймс Гіппі, головний секретар казначейства Джон Глен та лідерка палати громад Пенні Мордонт, яка деякий час була міністеркою оборони Великої Британії до Бена Воллеса у 2019 році.

Своєю чергою місце глави МЗС може зайняти молодша міністерка закордонних справ Енн-Марі Тревельян, хоча й The Times висловлює сумніви, щодо її кандидатури.