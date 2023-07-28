Новим начальником поліції Києва призначили Дмитра Шумейка
У п'ятницю, 28 липня, у Києві призначили нового начальника головного управління Національної поліції. Ним став полковник Дмитро Шумейко
Про це пише пресслужба Нацполіції.
28 липня голова Нацполіції Іван Вигівський представив Шумейка як начальника Нацполу у Києві.
До цього він був тимчасово виконувачем обов’язків керівника столичного главку.
"Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані", - сказав Вигівський.
До того ж Шумейко подякував міністру МВС Ігорю Клименко та голові Нацполіції Івану Вигівському за надану довіру та підтримку на новій посаді.
"Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані", - сказав Шумейко.
- 14 липня стало відомо, що ексначальник Київського управління Нацполіції Іван Вигівський став головою Національної поліції України.
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