Про це пише пресслужба Нацполіції.

28 липня голова Нацполіції Іван Вигівський представив Шумейка як начальника Нацполу у Києві.

До цього він був тимчасово виконувачем обов’язків керівника столичного главку.

"Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані", - сказав Вигівський.

До того ж Шумейко подякував міністру МВС Ігорю Клименко та голові Нацполіції Івану Вигівському за надану довіру та підтримку на новій посаді.

"Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані", - сказав Шумейко.