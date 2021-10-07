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Головна Наука Новинка на ринку: чим новий iPhone 13 відрізняється від минулого покоління

Новинка на ринку: чим новий iPhone 13 відрізняється від минулого покоління

7 жовтня, 2021 четвер
17:04
Наука iPhone 13

Наприкінці вересня вийшла нова лінійка iPhone 13

Наприкінці вересня вийшла нова лінійка iPhone 13 - але від цього iPhone 12 в гарбуз не перетворився. Смартфони 2021 року стали потужнішими і функціональнішими, але і минуле покоління залишається одним з найбільш продуктивний мобільних девайсів на світовому ринку - конкуренти поки не змогли обійти їх за характеристиками.

Ключові зміни в новій лінійці

Зовні зміни в лінійці телефонів були незначними, але разом з тим досить помітні. Він став менше, тому що виробник трохи вкоротив його чубок. Удосконалення отримав дисплей, його частота оновлень у флагманських моделях досягла рекордних 120 Гц - виробник обіцяв зробити це вже кілька років, і нарешті користувачі дочекалися неймовірно реалістичною картинки. 

Основна перевага нового iPhone 13 - його неймовірно потужний процесор А15 Bionic. Хоч він і створений за тією ж 5-нанометровій технології, що і А14 в iPhone 12, але за рахунок інновацій продуктивність і швидкодію стали вище на 50%. Також був значно поліпшена система нейронного навчання Neural Engine, яка тепер здатна обробляти 15,8 трильйонів операцій кожну секунду. Завдяки цьому смартфон чудово справляється з роботою в режимі багатозадачності і обробці величезних масивів інформації в режимі реального часу.

Традиційно були збільшені можливості камерного модуля - діафрагми об'єктивів отримали велику силу, а їх сенсори - більший розмір. Але ключові поліпшення досягнуті за рахунок оновлення програмного забезпечення. Були доопрацьовані нічний і портретний режими, з'явилися нові опції - Cinematic для плавного переходу між об'єктами, набір фотографічних шаблонів, макрофотографія з відстані в 2 сантиметри, професійний формат відео ProRes. А ось фронтальні камери у всій лінійці в порівнянні з Айфон 12 практично не змінилися. 

Також збільшилася автономне час роботи - акумулятор працює до 95 годин в режимі розмов у флагманських моделях Pro і Pro Max. Це поки рекордний час для «яблучних» смартфонів. Як і раніше, для зарядки виробник пропонує використовувати бездротову систему MagSafe. 

Так що вибрати?

Що вибрати - вирішувати вам. Ви можете трохи заощадити і взяти стару модель, яка буде на кілька тисяч гривень дешевше. Або брати вже останній iPhone 13 Pro Max і використовувати всі можливості, які кращий в світі телефон може запропонувати користувачеві. У будь-якому випадку звертайтеся до офіційного інтернет-магазин Apple в Україні MyCloudStore - тут вам запропонують найвигідніші умови. 



 
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