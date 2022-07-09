Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Американська сторона ще не готова передавати боєприпаси дальністю до 300 км, але в перспективі це можливо. Очікуємо постачання тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155-мм, які мають покращені характеристики. Активно-реактивний снаряд Excalibur дальністю до 40 км. Він влучає в ціль з похибкою 1,5 м, а також керовані насадки на звичайні боєприпаси, які наводяться за допомогою GPS та точно вражають цілі на відстані до 28 км з відхиленням 15 метрів, а на відстані до 40 км - з відхиленням 15-20 метрів. Ці боєприпаси вперше передаються українській армії. Артилерія зможе, на відстані 40 км, виконувати бойові завдання з меншою кількістю боєприпасів", - зауважив Згурець.

Також військовий аналітик нагадав, що за останню добу було знищено п’ять складів ворога на окупованих територіях.

"Знищено склади ворога у Шахтарську, Сніжному, Новій Каховці, Донецьку. Ця тактика ефективно використовується українською армією. Допомога новими високоточними артилерійськими боєприпасами допоможе розширити фронт знищення ворожих об’єктів", - підкреслив Згурець.

Новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України містить боєприпаси високої точності та підвищеної далекобійності

Посольство Росії в США відреагувало на новину про новий пакет американської допомоги на суму 400 млн доларів, що включає постачання ще чотирьох ракетних систем залпового вогню HIMARS

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb