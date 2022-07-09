Росія відреагувала на рішення США надіслати ще чотири HIMARS в Україну

Про це повідомили у посольстві Росії у США, інформує "Інтерфакс".

"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення на Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну", - йдеться в коментарі посольства у Фейсбук.

"Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН [продукція військового призначення] використовується українцями в оборонних цілях неспроможна", - заявили в посольстві. Там стверджують, що зброя зі Сполучених Штатів застосовується для "знищення міст Донбасу".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн, у який входить ще 4 системи HIMARS.

У Пентагоні зазначили, що вже понад 100 українських військових освоїли керівництво цією системою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb