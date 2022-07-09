Росія відреагувала на рішення США надіслати ще чотири HIMARS в Україну
Посольство Росії в США відреагувало на новину про новий пакет американської допомоги на суму 400 млн доларів, що включає постачання ще чотирьох ракетних систем залпового вогню HIMARS
Про це повідомили у посольстві Росії у США, інформує "Інтерфакс".
"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення на Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну", - йдеться в коментарі посольства у Фейсбук.
"Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН [продукція військового призначення] використовується українцями в оборонних цілях неспроможна", - заявили в посольстві. Там стверджують, що зброя зі Сполучених Штатів застосовується для "знищення міст Донбасу".
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн, у який входить ще 4 системи HIMARS.
- У Пентагоні зазначили, що вже понад 100 українських військових освоїли керівництво цією системою.
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