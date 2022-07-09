Вже понад 100 бійців ЗСУ освоїли HIMARS, — Пентагон

Про це на закритому брифінгу повідомив високопосадовець Пентагону, передає журналіст Foreign Policy Джек Детч.

У Міноборони США заявили, що США навчили понад 100 українських військовослужбовців роботі з американською ракетною системою HIMARS.

За словами чиновника, Україна отримала вісім систем HIMARS із США, ще чотири – у дорозі. Велика Британія та Німеччина також надали системи РСЗВ.

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