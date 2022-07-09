Вже понад 100 бійців ЗСУ освоїли HIMARS, — Пентагон
Понад 100 бійців Збройних Сил України вже пройшли навчання із застосування системи HIMARS
Про це на закритому брифінгу повідомив високопосадовець Пентагону, передає журналіст Foreign Policy Джек Детч.
У Міноборони США заявили, що США навчили понад 100 українських військовослужбовців роботі з американською ракетною системою HIMARS.
За словами чиновника, Україна отримала вісім систем HIMARS із США, ще чотири – у дорозі. Велика Британія та Німеччина також надали системи РСЗВ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.56
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе