1. Поки не існує єдиної ідеології БРІКС і вона навряд чи зʼявиться в найближчі рік-два (а може й ніколи). Розширення цієї організації та створення формальної коаліції не є ані другим НАТО, ані другим ЄС. Це, поки що спроба розширити "клуб інших", хоча уявлення про цей новий клуб кардинально різниться від країни до країни. Поки це більше нагадує фразу "ув'язнім в бійку, а потім розберемося".

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2. Нинішня історія важлива для нас з двох причин: Москва дуже хоче, щоб БРІКС вже зараз підтримав Росію в її агресії проти нас, але цього не буде. Другий момент — Китай де-факто маргіналізує Росію своєю домінантою в цій організації. Китай показує на місце Росії в сучасному світі. І це місце явно не те, де хоче себе бачити РФ. Між іншим, поява там Білорусі — також частина впливу Китаю, а не гра РФ.

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3. Станом на сьогодні, БРІКС не можна розглядати як АнтиЗахід. Якщо говорити історичними аналогіями, які завжди кульгають на дві ноги, це така собі новітня модифікація "руху неприєднання", тільки тепер це обʼєднання країн, які набагато потужніші, а одна з них хоче стати одним з полюсів біполярного світу. І тут ми підходимо до одного важливого моменту: новітній біполярний світ не буде копією світу зразка холодної війни. Поруч із двома "гегемонами" буде низка країн-регіональних лідерів, які крім всього іншого, будуть виконувати й поліцейські функції у своїх регіонах. Власне, певна частина країн, які хочуть зараз приєднатися до БРІКС — це ті країни, які хочуть грати роль регіональних лідерів, граючи, в тому числі й економічно на протистоянні США — Китай.

4. Подобається це комусь чи ні, але зараз ми будемо не з БРІКС. Але це не значить, що нам потрібно відгородитися від цієї організації стіною. Там буде достатньо багато гравців, з якими ми зможемо робити ситуативні альянси. Це завжди треба памʼятати, перш ніж зводити все до "клубу диктаторів".

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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