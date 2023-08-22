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Розпустимо BRICS і створимо CRANKS

Марк Діксон
22 серпня, 2023 вiвторок
14:03
Погляд Марк Діксон

Заміна геополітичної абревіатури — крок до подолання диктатури

БРІКС має відійти в історію. 

Саміт БРІКС в Йоганнесбурзі цього тижня не має ані морального, ані стратегічного, ані, навіть, фінансового сенсу.  Захід повинен проігнорувати його і вигадати нову абревіатуру, яка сфокусує наші ресурси.

Вмістім в таку абревіатуру те, чим є недемократичний світ, а тоді відправимо його в економічну ізоляцію.

БРІКС асоціюється з економічним успіхом.  П'ять країн повинні були домінувати у світовій економіці до 2050 року.  Проблема полягала в тому, що абревіатура не мала жодного морального виміру: Китай і Росія були недемократичними, порушували права людини, займалися цензурою і пропагандою.  Однак вони повинні були заробляти гроші для Заходу, тому всі закривали на це очі.

БРІКС не має і геополітичного виміру.  Те, що два диктаторські режими, які твердо зайняли позицію, спрямовану на підрив західних цінностей, є в одному човні з Бразилією, Індією та Південною Африкою, свідчить про те, що ці п'ять країн мають більше спільного, ніж відмінного.  Розмивання правдивого стану речей було музикою для вух диктаторів.

Тому ми повинні вивести Китай і Росію з БРІКС і кинути їх до іншого човна поруч із такими країнами, як Афганістан, Північна Корея і Сирія. Саме там їхнє місце з моральних і стратегічних міркувань, не кажучи вже про те, що Китай і Росія втратили свій економічний блиск. 

Жодна з цих країн не повинна мати доступу до демократичної ринкової економіки.  Тоді ми отримаємо іншу абревіатуру CRANKS, де їхнє просування фальшивих цінностей цілком відповідатиме значенню цього слова (cranks - з англ. "диваки").

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Формування єдиного ринку демократій

Акроніми "війна" або "політика" вписуються в ширшу стратегію поділу світу на два економічні блоки - "демократичний ринок" і "недемократичний ринок".  Відокремлення Росії від Заходу — це такий важливий перший крок.  Автократичні й тоталітарні країни, такі як Росія і Китай, будуть співпрацювати одна з одною через відсутність альтернатив і зрештою стануть біднішими та менш потужними.

Демократичний ринок буде в рази більшим і зробить демократичні країни набагато багатшими за ті, якими керують диктатори.  Зрештою, він забезпечить вільну торгівлю між США, ЄС, Великобританією, Індією та всіма демократичними країнами, а також встановить відмежування від тоталітарного та автократичного світу.

Нам потрібно, щоб різниця у фінансовому становищі не розділяла людей, щоб не було прірви між розвиненими економіками та економіками, що розвиваються натомість щоб була чітка межа між демократичними та недемократичними країнами. 

Якщо недемократична країна хоче уникнути економічного занепаду, вона повинна стати демократичною.  Її народ буде вмотивований усунути свого диктатора, щоб отримати доступ до демократичного ринку.  Це буде "ідеальний вільний ринок", на якому економічне виживання є винагородою за демократичну поведінку, а економічний крах є наслідком недемократичної або автократичної поведінки.

Від того, як ми розігруватимемо наші економічні карти, залежатиме, чи дамо ми демократії довгостроковий шанс на планеті, чи продовжимо фінансувати тоталітаризм допоки він врешті-решт не здобуде перемогу.

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Атака за допомогою абревіатур

CRANKS може бути правильною абревіатурою для деяких найбільш недемократичних країн світу, але, якщо ми хочемо зосередитися на тому, що робить їх "диваками", то на думку спадають п'ять ярликів: вони — тоталітарні, олігархічні, такі, що порушують права, диктаторські, а також такі, що перекручують правду. І ось з перших букв таких епітетів у нас складається уже інше слово TOADS (toads - з англ. "жаби"). Тож тепер у нас є скорочений спосіб побачити наших моральних ворогів такими, якими вони є насправді.  Ми не хочемо образити садову жабу, яка, можливо, цілком резонно захоче відмовитися від абревіатурного варіанту своєї назви, якщо зрозуміє, з ким розділяє своє імʼя.

Оскільки диктатури часто не є джерелом, а всього лиш продуктом діяльності диктаторів, ми також можемо помістити в один човен лідерів-"диваків" і жаб.  Президенти Сі, Асад, Путін, Ахундзада і Кім разом утворюють САПАК.

Звісно, немає такої абревіатури, яка була б достатньо довгою, щоб позначати жалюгідний стан світу, в якому ми живемо, і саме тому ми повинні негайно створити Демократичний ринок і почати скорочувати цей список. 

Тим часом якщо ми хочемо бути більш всеосяжними, ми могли б виділити Недемократичний ринок, що складається з Узбекистану, Північної Кореї, Джибуті, Єгипту, М'янми, Оману, Китаю, Росії, Афганістану, Туреччини та Сирії.  Вони утворюють абревіатуру UNDEMOCRATS (undemocrats - з англ. "недемократи").

Їх можна називати як завгодно, втім ми повинні знати ці країни поіменно, їхні погані цінності та їхніх горе-лідерів.  Тільки знаючи ворога, ми зможемо не дати розвиватися їхнім економікам, для того, щоб у світі розцвіла демократія.

Тож замість того, щоб  покладати свої сподівання на БРІКС, ми повинні відмовлятися від таких інвестицій і почати накладати санкції на диваків, недемократів і всі країни, які є жабами.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Марк Діксон, засновник Агентства Морального Рейтингу 14 липня 2023 року. Заснував та керує Агентством, метою якого є вихід західних компаній з Росії, виведення Росією військ з України та зміна політичного лідера Путіна в Росії. Для досягнення цього він використовує систему стандартизованого рейтингування, вимірюючи взаємодію компаній з Росією, а потім називаючи їх і публічно засуджуючи, доки вони не покинуть цю країну.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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