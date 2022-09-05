Про це повідомляє Bad Left Hook.

Енді Руїс у ніч проти 5 вересня у Лос-Анджелесі (США) переміг одноголосним рішенням суддів кубинця Луїса Ортіса та став офіційним претендентом на титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), яким володіє британець Тайсон Ф'юрі.

Після поєдинку Енді Руїс заявив, що хоче в наступному бою зустрітися з колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером.

"Думаю, що здійснив у бою з Ортісом чудову роботу. Це було досить складно, але я маю навички, я контратакував Луїса, доносив удари і примусив його впасти. Я хочу битися по три-чотири рази на рік. Я готовий, я голодний. Я знову хочу стати чемпіоном. Ми з Вайлдером виступаємо в одній організації. Нумо влаштуймо цей бій", – сказав Руїс.

Деонтей Вайлдер востаннє виходив на ринг у жовтні 2021 року, коли вдруге поспіль програв Тайсону Ф'юрі. 15 жовтня від повернеться та проведе бій проти Роберта Геленіуса з Фінляндії.

Енді Руїс є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2019 року американець сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, проте британець відібрав у нього пояси у реванші.

5 вересня Енді Руїс переміг Луїса Ортіса та став офіційним претендентом на титул чемпіона світу WBC в надважкій вазі.

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