У бою з трьома нокдаунами визначився претендент на титул WBC у надважкій вазі
Американський боксер Енді Руїс переміг кубинця Луїса Ортіса та став офіційним претендентом на титул чемпіона світу WBC в надважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти понеділка, 5 серпня, у Лос-Анджелесі (США) Руїс двічі відправив Ортіса у нокдаун у другому раунді та одного разу - в сьомому. Попри це, поєдинок тривав усі 12 раунді та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів - 113:112, 114:111, 114:111.
Енді Руїс став офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), яким володіє британець Тайсон Ф'юрі.
Інші три титули у хевівейті належать українцю Олександру Усику, який володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що у 2023 році Усик та Ф'юрі зустрінуться у бою за звання абсолютного чемпіона світу.
Влітку 2019 року Енді Руїс сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO, WBA та IBF, проте поступився британцю у реванші.
- 4 вересня Тайсон Ф'юрі заявив, що зустрінеться з Ентоні Джошуа, якщо з ним відмовиться битися Олександр Усик.
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