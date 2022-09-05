English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт У бою з трьома нокдаунами визначився претендент на титул WBC у надважкій вазі

У бою з трьома нокдаунами визначився претендент на титул WBC у надважкій вазі

5 вересня, 2022 понедiлок
08:14
Спорт Енді Руїс (праворуч) та Луїс Ортіс

Американський боксер Енді Руїс переміг кубинця Луїса Ортіса та став офіційним претендентом на титул чемпіона світу WBC в надважкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У ніч проти понеділка, 5 серпня, у Лос-Анджелесі (США) Руїс двічі відправив Ортіса у нокдаун у другому раунді та одного разу - в сьомому. Попри це, поєдинок тривав усі 12 раунді та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів - 113:112, 114:111, 114:111. 

Енді Руїс став офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), яким володіє британець Тайсон Ф'юрі.  

Інші три титули у хевівейті належать українцю Олександру Усику, який володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Очікується, що у 2023 році Усик та Ф'юрі зустрінуться у бою за звання абсолютного чемпіона світу. 

Влітку 2019 року Енді Руїс сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO, WBA та IBF, проте поступився британцю у реванші. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Читайте також:
російський атомний підводний човен
3 вересня, 2022 субота
Російський атомний підводний човен сплив у Середземному морі, - Bild
3 вересня, 2022 субота
Шредер заявив, що ідея Зеленського повернути Крим військовим шляхом позбавлена сенсу
хімічна атака дим смог
3 вересня, 2022 субота
На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.29
    Продаж 40.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 вересня
08:41
ЗСУ успішно розгортають контрнаступ не лише на Херсонщині, а й на Донеччині, - ISW
08:27
Ракетний удар по Нікопольському району
Російські окупанти двічі за ніч обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, - ОВА
08:21
Микола Княжицький
Україні потрібні зміни
08:00
Віцепрезидентка США Гарріс обговорила допомогу Україні та зміцнення східного флангу НАТО з прем'єром Польщі Моравецьким
07:44
окупант
В одному з окупаційних підрозділів загарбники збунтувались і відмовилися воювати, - ОК "Південь"
07:30
зруйнована школа
На Херсонщині окупанти погрожують учителям і намагаються підкупити батьків, щоб запустити навчання за програмою РФ, - ОВА
07:07
оперативна обстановка
На Півдні ЗСУ минулої доби знищили понад 100 окупантів, склад боєприпасів, 9 гаубиць і 6 танків
06:26
російські війська окупанти
На Запоріжжі росіяни викрали близько 500 людей, понад 200 досі в заручниках, - ОВА
01:53
Латвія
Біля берегів Латвії розбився приватний літак: його намагалися перехопити винищувачі НАТО, - Reuters
01:22
прапор Росії
США повинні готуватися до припинення існування РФ у її нинішньому вигляді, - американський генерал Ходжес
00:49
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
"Європа - не "Діснейленд" для прихильників терору": Зеленський про візові обмеження для росіян
2022, неділя
4 вересня
23:30
Денис Шмигаль
Шмигаль запропонував Шольцу шляхи для постачань танків Leopard 2
23:12
Зеленський
Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський
22:57
На фото Володимир Зеленський
Зеленський оголосив про звільнення трьох населених пунктів
22:44
США і РФ
Посол США у Росії закінчив свою роботу й повернувся на батьківщину
22:35
Сумщина обстріли
Росіяни обстріляли Сумщину: майже 40 прильотів за добу, пошкоджена електролінія
22:08
Олександр Ананічев
"Денацифікувався й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського майора
21:57
Росія щодня продукує нові фейки
"Західна зброя не допомагає Україні", "контрнаступ ЗСУ зазнав поразки": Центр при РНБО назвав фейки РФ за тиждень
21:55
Німеччина уряд
У Німеччині російська діаспора вийшла на протест проти санкцій і підтримки України, - Reuters
21:50
Ексклюзив
Перспектив щодо централізованої подачі питної води в Миколаєві, окрім звільнення Херсону, немає, - депутатка облради Москаленко
21:42
Аналітика
Сергій Згурець
Провал росіян на Правобережжі Херсонщини може мати ефект доміно. Колонка Сергія Згурця
21:41
Андрій Клочко
Монобільшість спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автором є фігурант антикорупційного розслідування, "слуга народу" Клочко, - журналістка Трибушна
21:34
Молдова
У Молдову з Росії намагались завезти партію одягу і прапорів з символами Z і V, - ЗМІ
21:28
Оновлено
Харків
Росіяни обстріляли Харків ракетою С-300: є поранені, пошкоджені будинки
21:06
жінки військові
Постановка жінок на військовий облік буде добровільною й лише після ухвалення закону, - заступниця міністра оборони Маляр
20:59
колайдер
"Не хочемо зламати свою іграшку": через енергетичну кризу в Європі можуть зупинити великий адронний колайдер
20:37
окупанти Маріуполь
Бояться руху опору: у Маріуполі росіяни змінюють номери своїх авто на українські та змивають із них букви Z, - Андрющенко
20:28
Інтерв’ю
путін, шойгу
Якщо Путіна ослабити публічно через деокупацію Херсона, то може статися переворот, - Фейгін
20:25
Оновлено
військові жінки
На жінок чекає військовий облік, а не мобілізація. Й лише тих, хто має певну спеціальність
20:11
втрати окупантів
В Україні ліквідували заступника командира полку псковських десантників, - офіцер ЗСУ Штефан
19:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Зупинити Росію може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру, - Портников
19:33
Маріуполь окупанти
У школах Маріуполя загарбники обшукують дітей, забирають у них гроші та прославляють окупацію Росією
19:31
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом
"На порядку денному – енергетична безпека Європи": Шмигаль запропонував Шольцу направити на ЗАЕС спецмісію ЄС і ООН
18:59
Ексклюзив
Іванна Клипмуш-Цинцадзе
Україна виконала одну умову для подальшої інтеграції в ЄС, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
18:58
Міністерка економіки Юлія Свириденко та Федеральний міністр праці та економіки Республіки Австрія Мартін Кохер
Україна та Австрія підписали угоду про економічне співробітництво
18:57
Оновлено
Динамо - Зоря
УПЛ: Результати та розклад трансляцій усіх матчів 3-го туру
18:50
Батумі
Влада Грузії заявила про незаконність приватної російської школи в Батумі та Тбілісі
18:28
шахтарі
Окупанти затопили шахти Луганщини, а гірників "мобілізували" на фронт, - Гайдай
18:26
Ігор Кузін
Найближчим часом планують ухвалити рішення про друге бустерне COVID-щеплення для всіх українців, - Кузін
18:23
Ексклюзив
Марк Фейгін
Суттєві засоби введення війни у росіян всі вичерпані, пропаганда - це все, що вони мають, - Марк Фейгін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV