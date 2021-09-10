Новий рекорд щеплень за добу: вакцинували 173 615 людей
В Україні зафіксували новий рекорд щеплень за добу - вакциновано 173 615 людей
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Одну дозу отримали - 67 042 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 106 573.
Так, минулої доби населення імунізували:
- 1010 мобільних бригад,
- 2 977 пунктів щеплення;
- 337 центрів вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини.
Так, отримали одну дозу - 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості в Україні проведено 10 407 825 щеплень.
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