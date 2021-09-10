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Новий рекорд щеплень за добу: вакцинували 173 615 людей

10 вересня, 2021 п'ятниця
09:14
Суспільство вакцина

В Україні зафіксували новий рекорд щеплень за добу - вакциновано 173 615 людей

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.

Одну дозу отримали - 67 042 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 106 573.

Так, минулої доби населення імунізували:

  • 1010 мобільних бригад,
  • 2 977 пунктів щеплення;
  • 337 центрів вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини.

Так, отримали одну дозу - 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в Україні проведено 10 407 825 щеплень.
 

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вакцина
карантин
Коронавірус
COVID-19
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