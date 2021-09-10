Новий рекорд щеплень за добу: вакцинували 173 615 людей

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.

Одну дозу отримали - 67 042 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 106 573.

Так, минулої доби населення імунізували:

1010 мобільних бригад,

2 977 пунктів щеплення;

337 центрів вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини.

Так, отримали одну дозу - 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в Україні проведено 10 407 825 щеплень.

