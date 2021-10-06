Новий рекорд: ціна на газ в Європі перевищила $1600/тис. куб.м
Ціна на газ в Європі під час торгів досягла рекордних $1606/тис. куб.м
Про це пише РБК-Україна.
Згідно з повідомленням, під час торгів вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах спочатку вийшла на вартість $1559/тис. куб.м (130 євро/МВт-год). Після цього ціна різко виросла до $1606/тис. куб.м.
За даними інформаційного агентства Інтерфакс-Україна, ціна листопадового ф'ючерска досягла $1594/тис. куб.м (133 євро/МВт-год).
Загалом за вересень середнє значення контракту "на добу наперед) на хабі TTF у Нідерландах - головному газовому майданчику Європи - склало $759/тис. куб.м.
- Нагадаємо, причиною досі є обмеження поставок газу Газпромом в надії сертифікації газогону "Північний потік - 2". У понеділок, 4 жовтня, оператор "Північного потоку" заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.
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