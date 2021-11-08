Новий тренер "Барселони" Хаві назвав свою першу ціль у клубі

Про це повідомляє Mundo Deportivo.



За словами Хаві, зараз для нього головне змусити гравців поставити собі вищі завдання, тоді команда повернеться на колишній рівень.



"Я дуже схвильований. Дуже вдячний клубу та вболівальникам. Коли я йшов, то сказав, що ми найкраща команда у світі, і що тут завжди підвищені вимоги. Я дуже хочу поговорити із гравцями. Зараз клуб має важкий час як в економічному, так і в спортивному плані, але в мене є бажання і мрія, яку я хочу втілити в життя. Я проситиму гравців поставити до себе більші вимоги, тому що ми – найкращий клуб у світі. Потрібно постаратися переконати футболістів, що вони можуть досягти успіху. Не треба бути строгим, а треба встановити правила і дотримуватися їх. Коли всі дотримувалися правил роздягальні, все було добре. Це порядок", - сказав Хаві.

Каталонці підписали з 41-річним іспанцем контракт до 2024 року. Заради "Барселони" Хаві залишив катарський "Аль-Садд", який він очолював з 2019 року.

На посаді головного тренера "Барселони" Хаві замінив нідерландця Рональда Кумана, обов'язки якого після відставки виконував Серхі Бархуан з молодіжної команди.



"Барселона" наразі займає дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".

З 1998 до 2015 року Хаві виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.

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