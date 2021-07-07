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Новий тренер "Інтера" назвав свою мету в клубі

7 липня, 2021 середа
20:30
Спорт Сімоне Індзагі

Новий головний тренер міланського "Інтера" Сімоне Індзагі розповів про цілі команди на наступний сезон

Про це повідомляє Football Italia.

Індзагі прагне стати чемпіоном Італії і зіграти в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Я щодня спілкуюся з керівництвом. Ми хочемо поліпшити результати в Лізі чемпіонів, адже "Інтер" не грав в 1/8 фіналу з 2011 року. Керівництво дуже хотіло, щоб я опинився тут. Я знаю, що ми з фанатами будемо близькі. Ми повинні захистити чемпіонство. Ми - "Інтер", і ми зробимо все, щоб наступного літа знову відсвяткувати тріумф", - сказав Сімоне Індзагі.

45-річний Індзагі підписав з "Інтером" контракт на два роки. На посаді головного тренера міланського топ-клубу він замінив Антоніо Конте.

Повідомлялось, що Антоніо Конте незадоволений скромними амбіціями китайського президента клубу Стівена Чжана, який не може надати італійцеві гарантії щодо потужного розвитку "Інтера" на тлі фінансової кризи, яку спричинила пандемія.

51-річний Антоніо Конте очолював "Інтер" з 2019 року. У нинішньому сезоні він привів міланців до першого за 11 років чемпіонського титулу. 

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футбол
Інтер
тренери
чемпіонат Італії
Сімоне Індзагі
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