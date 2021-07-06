ПСЖ оголосив про трансфер одного з найрезультативніших захисників світу

Про це повідомляє офіційний Twitter ПСЖ.



22-річний Хакімі підписав з ПСЖ контракт до 2026 року. Сума трансферу склала 60 млн євро, ще 11 млн - бонуси, які можна активувати завдяки успішній грі марокканця та клубу.



У минулому сезоні Ашраф Хакімі провів за "Інтер" 45 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Трансферна вартість латераля складає 60 млн євро - він один з найдорожчих та найрезультативніших захисників світу.



Разом з "Інтером" Хакімі став чемпіоном Італії. Також грав за "Реал" і дортмундську "Борусію".

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