ПСЖ оголосив про трансфер одного з найрезультативніших захисників світу
Латераль міланського "Інтера" Ашраф Хакімі став гравцем французького ПСЖ
Про це повідомляє офіційний Twitter ПСЖ.
22-річний Хакімі підписав з ПСЖ контракт до 2026 року. Сума трансферу склала 60 млн євро, ще 11 млн - бонуси, які можна активувати завдяки успішній грі марокканця та клубу.
У минулому сезоні Ашраф Хакімі провів за "Інтер" 45 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Трансферна вартість латераля складає 60 млн євро - він один з найдорожчих та найрезультативніших захисників світу.
Разом з "Інтером" Хакімі став чемпіоном Італії. Також грав за "Реал" і дортмундську "Борусію".
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