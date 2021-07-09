Новий тренер "Реалу" погнав з команди конкурента Луніна

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".



Альтубе відправився в оренду у "Фуенлабраду", яка виступає в Сегунді - другому іспанському дивізіоні. Орендна угода розрахована на один сезон. Чи буде право викупу - не повідомляється.



21-річний Дієго Альтубе є вихованцем "Реала". У минулому сезоні іспанець не провів жодного матчу за першу команду мадридського клубу. Він є конкурентом Андрія Луніна.