Новий тренер "Реалу" погнав з команди конкурента Луніна
Голкіпер мадридського "Реалу" Дієго Альтубе наступний сезон проведе в оренді
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
Альтубе відправився в оренду у "Фуенлабраду", яка виступає в Сегунді - другому іспанському дивізіоні. Орендна угода розрахована на один сезон. Чи буде право викупу - не повідомляється.
21-річний Дієго Альтубе є вихованцем "Реала". У минулому сезоні іспанець не провів жодного матчу за першу команду мадридського клубу. Він є конкурентом Андрія Луніна.
- 30 березня Лунін зізнався, що не проти змінити команду, щоб отримати більше ігрової практики.
- 27 квітня повідомлялось, що Лунін влітку може перейти в "Мілан" з "Реалу".
- 8 липня стало відомо, що український воротар Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі" на сезон 2021/22.
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