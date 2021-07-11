Нового скандального гендиректора Миколаївської ТЕЦ Клецова, що допомагав "ДНР", відсторонять для проведення перевірки

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Миколаївська теплоцентраль", якому і підпорядкована Миколаївська ТЕЦ, Віталій Гордієнко, передає Еспресо.TV.

"Задля забезпечення стабільної роботи підприємства та захисту інтересів держави, я, як голова наглядової ради, скликав позачергове засідання, яке відбудеться в понеділок, 12 липня. На ньому буде розглянуто питання відсторонення Єгора Клецова з займаної посади задля проведення додаткової перевірки на доброчесність", - наводить слова Гордієнка агенція РБК-Україна.

За словами голови наглядової ради, під час конкурсу на посаду керівника Миколаївської ТЕЦ оцінювалися професійні якості кандидатів, знання теплоенергетичного комплексу програми кандидатів щодо виведення з кризової ситуації підприємства.

"Єгор Клецов має майже 20-річний керівний досвід на виробничих підприємствах та у сфері енергетики, зокрема за напрямом підвищення енергоефективності", - зазначив Віталій Гордієнко.

Приводом для додаткової перевірки Клецова стала інформація у ЗМІ щодо можливих випадків протиправної діяльності очільника Миколаївської ТЕЦ.

Гордієнко додав, що на час проведення перевірки, Наглядова рада забезпечить стабільне функціонування підприємства.



Клевцов очолив Миколаївську ТЕЦ, що є стратегічним підприємством, 8 липня цього року.

Необхідність зміни керівництва підприємства виникла у зв'язку із загибеллю попереднього гендиректора Юрія Кішка.



За даними миколаївського видання NikVesti, Клецов раніше працював керівником проєктів у "Миколаївоблтеплоенерго".



Читайте також: У Миколаєві від "Слуги народу" висувається внесений до "Миротворця" герой телепередачі на "Новороссия ТВ"



Він двічі намагався обратися до міської ради Миколаєва від партії "Слуга народу", одначе під тиском громадськості так і не отримав мандат.



Справа в тому, що на початку війни з Росією Єгор Клевцов підтримував ідею розчленування України та створення "Новоросії". Цьому були прсивячені його виступи на тему "громадянської війни", з якими він з'являвся на "Новоросія ТБ".



Також він їздив з "гуманітарної допомогою" до бойовиків "ДНР".



Є фігурантом бази "Миротворця".



Політолог Тарас Березовець називає Єгора Клецова "протеже" голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії, що теж з Миколаєва.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb