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Нового скандального гендиректора Миколаївської ТЕЦ Клецова, що допомагав "ДНР", відсторонять для проведення перевірки

11 липня, 2021 неділя
12:47
Економіка

В понеділок, 12 липня 2021 року, наглядова рада Миколаївської ТЕЦ проведе позачергове засідання для розгляду питання відсторонення та перевірки на доброчесність новопризначеного гендиректора підприємства Єгора Клецова

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Миколаївська теплоцентраль", якому і підпорядкована Миколаївська ТЕЦ, Віталій Гордієнко, передає Еспресо.TV.

"Задля забезпечення стабільної роботи підприємства та захисту інтересів держави, я, як голова наглядової ради, скликав позачергове засідання, яке відбудеться в понеділок, 12 липня. На ньому буде розглянуто питання відсторонення Єгора Клецова з займаної посади задля проведення додаткової перевірки на доброчесність", - наводить слова Гордієнка агенція РБК-Україна.

За словами голови наглядової ради, під час конкурсу на посаду керівника Миколаївської ТЕЦ оцінювалися професійні якості кандидатів, знання теплоенергетичного комплексу програми кандидатів щодо виведення з кризової ситуації підприємства.

"Єгор Клецов має майже 20-річний керівний досвід на виробничих підприємствах та у сфері енергетики, зокрема за напрямом підвищення енергоефективності", - зазначив Віталій Гордієнко.

Приводом для додаткової перевірки Клецова стала інформація у ЗМІ щодо можливих випадків протиправної діяльності очільника Миколаївської ТЕЦ.

Гордієнко додав, що на час проведення перевірки, Наглядова рада забезпечить стабільне функціонування підприємства.

Клевцов очолив Миколаївську ТЕЦ, що є стратегічним підприємством, 8 липня цього року.

Необхідність зміни керівництва підприємства виникла у зв'язку із загибеллю попереднього гендиректора Юрія Кішка.

За даними миколаївського видання NikVesti, Клецов раніше працював керівником проєктів у "Миколаївоблтеплоенерго".

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Він двічі намагався обратися до міської ради Миколаєва від партії "Слуга народу", одначе під тиском громадськості так і не отримав мандат.

Справа в тому, що на початку війни з Росією Єгор Клевцов підтримував ідею розчленування України та створення "Новоросії". Цьому були прсивячені його виступи на тему "громадянської війни", з якими він з'являвся на "Новоросія ТБ".

Також він їздив з "гуманітарної допомогою" до бойовиків "ДНР".

Є фігурантом бази "Миротворця".

Політолог Тарас Березовець називає Єгора Клецова "протеже" голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії, що теж з Миколаєва.

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Давид Арахамія
Новоросія
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