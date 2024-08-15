Київський метрополітен уклав договір на будівництво станцій на Виноградар
КП "Київський метрополітен" уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Згідно з повідомленням, закупівлю провели на електронній платформі публічних закупівель Prozorro, переможцем тендера стало ТОВ "Група компаній "Автострада".
Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13,785 млрд грн.
Нині триває оформлення всіх дозвільних документів, що передбачені законодавством, і передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуть безпосередньо будівельні роботи.
"Будівництво метро на Виноградар – важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими надійними укриттями", - зазначили в КМДА.
Наразі на об’єкті побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершено будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково облаштовані огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті", кріплення котловану металоконструкціями. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі тощо.
- 26 грудня 2023 року Київський метрополітен розірвав договір з Київметробудом на продовження зеленої гілки на Виноградар - Сирецько-Печерської лінії.
- 26 квітня 2024 року суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит, 139 млн гривень на користь бюджету Києва.
- 13 травня КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.04Продаж 45.72
- Актуальне
- Важливе