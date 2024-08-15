Київський метрополітен уклав договір на будівництво станцій на Виноградар

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, закупівлю провели на електронній платформі публічних закупівель Prozorro, переможцем тендера стало ТОВ "Група компаній "Автострада".

Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13,785 млрд грн.

Нині триває оформлення всіх дозвільних документів, що передбачені законодавством, і передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуть безпосередньо будівельні роботи.

"Будівництво метро на Виноградар – важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими надійними укриттями", - зазначили в КМДА.

Наразі на об’єкті побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершено будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково облаштовані огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті", кріплення котловану металоконструкціями. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі тощо.