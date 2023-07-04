Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією NYT: Путіну загрожують нові заколоти через м'яку реакцію на невдалий бунт Пригожина

NYT: Путіну загрожують нові заколоти через м'яку реакцію на невдалий бунт Пригожина

4 липня, 2023 вiвторок
18:47
Війна з Росією путін пригожин

Експерти вважають, що реакція російського диктатора Володимира Путіна на невдалий бунт фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина була занадто м’якою

Про це інформує The New York Times із посиланням на експертів.

"Цілком можливо, що, дивлячись на те, як розвивався пригожинський заколот, деякі інші гравці в спецслужбах побачать в цьому більш правдоподібний для себе хід дій, ніж вони робили до досвіду Пригожина. Короткостроково Путін тут переміг. Але в довгостроковій перспективі це ситуація, яка дестабілізує", – сказав професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов.

Аналітики вважають, що вторгнення Росії в Україну буде діяти як виникнення різких стрибків. Роль найманців Вагнера на полі бою спонукала Путіна ігнорувати критику польового командира щодо військових зусиль. Тепер Кремль може зіткнутися з проблемою ведення війни в Україні без частин Вагнера та збереження балансу у все більш крихкій системі.

За словами наукового співробітника Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки в Берліні Миколи Петрова, це система, що виникла у мирний час, коли лояльність мала пріоритет над ефективністю. Однак у війні Москви потрібні обидва, тому він намагається знайти гравців, які були б одночасно ефективними та лояльними, як у випадку з  Пригожиним. Це збільшує ймовірність того, що новий акцент Путіна на лояльності після заколоту може вплинути на результати Росії на полі бою.

"Путін і вся його система зараз стоять перед дилемою. Якщо тримати принцип лояльності важливішим за ефективність, то не буде ризиків, які були пов'язані з заколотом. Але й надії на більш ефективне функціонування системи теж не буде", - вважає Петров.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

30 червня Роскомнагляд заблокував доступ до сайтів медіахолдингу ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина "Патріот". Видання, які входять до холдингу, повідомили про закриття

Новини
Росія
Володимир Путін
російська армія
Вагнергейт
Євген Пригожин
Читайте також:
на фото: ЗСУ
3 липня, 2023 понедiлок
РФ почала переміщувати підрозділи своїх військ, які готували на полігонах у Білорусі, - Генштаб
3 липня, 2023 понедiлок
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
путін та шойгу
3 липня, 2023 понедiлок
Шойгу вперше прокоментував спробу заколоту вагнерівців у Росії
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.72
    Купівля 36.72
    Продаж 37.43
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 липня
20:01
OPINION
Володимир Гевко
Сварки у соцмережах як продовження телесеріалів 90-х
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 496 дня війни: ЗСУ за добу просунулись на 2 км на Бердянському напрямку, а Підмосков’я атакували дрон
19:56
Telegram
У Telegram відреагували на побоювання, що спецслужби РФ можуть слідкувати за користувачами у месенджері
19:45
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗСУ попередили, що окупанти можуть готуватися до провокації на ЗАЕС найближчим часом
19:34
Абрамович
Уряд Британії дозволив використовувати 2,3 млрд фунтів від продажу Абрамовичем "Челсі" лише в Україні
19:33
мобілізовані росіяни
Медведєв заявив, що з початку року армію РФ поповнили 185 тис. контрактників
19:23
Знешкодження ворожої ДРГ
Російські ДРГ здійснили невдалі спроби проникнути через кордон України на Сіверському та Слобожанському напрямках, - Генштаб
19:19
Адмірал Тоні Радакін
Очільник генштабу Британії схарактеризував стратегію українського контрнаступу
19:12
У Києві через спеку вводять обмеження руху вантажівок
19:10
Гроші, вилучені під час обшуку у Пригожина
Пригожину повернули 10 млрд рублів, які вилучили в ході обшуків у Петербурзі, - росЗМІ
19:05
Маріуполь
Під Маріуполем знайшли тіло 12-річної дівчинки, яку міг збити на авто військовий РФ
18:58
ООН
Рада ООН на прохання Пакистану проведе засідання через спалення Корану у Швеції
18:53
Ексклюзив
Сергій Алєксєєв
Заарештовувати мене не мали права, але, схоже, комусь потрібна була картинка, - нардеп Алєксєєв
18:38
Михайло Фрідман
Захист близького до Путіна олігарха Фрідмана оскаржує санкції ЄС і заявляє, що вони зруйнували його життя
18:32
Ексклюзив
На території Київщини цьогоріч зафіксували вже близько 2 тис. воєнних злочинів РФ, - Нєбитов
18:32
Оновлено
Унаслідок удару РФ по Первомайському постраждали 43 людей, серед них 12 дітей
18:16
Нідерланди
Нідерланди виділяють Україні понад €118 млн: на що витратять кошти
18:02
На фото: Спартак Суббота
Депутат-забудовник, міністр і партія влади: рух "ЧЕСНО" дослідив зв'язки Інституту когнітивного моделювання Спартака Субботи
18:02
OPINION
Сергій Таран
Схід України стає бандерівським
17:56
Швейцарія
Швейцарія заявила про намір долучитись до європейського проєкту "Небесний щит"
17:40
Єнс Столтенберг
"Дуже добра розмова": Столтенберг обговорив із Зеленським підготовку до саміту НАТО
17:38
Ексклюзив
Євген Пригожин
Військово-політична кар'єра Пригожина після маршу на Москву не закінчується, - експерт Центру Дослідження Росії
17:38
кліщ
Сезон грибів і пікніків: у МОЗ нагадали, що робити, якщо виявили на собі кліща
17:29
МіГ-31 К
На Камчатці розбився російський винищувач МіГ-31
17:02
HIMARS з ATACMS
РФ понад рік полює на HIMARS, проте досі не впіймала жодної системи, - Маляр
17:00
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Немає жодних ознак того, що ШОС може перетворитись на військово-політичний блок, - експерт-міжнародник Пойта
16:59
ЄБРР
Дніпро отримає від ЄБРР €25 млн для допомоги переселенцям
16:50
речник ГУР Андрій Юсов
ГУР: Пригожин може використовувати Білорусь як логістичний хаб, навряд чи туди перебазують увесь склад ПВК Вагнера
16:49
кордон з Білоруссю
Україна вирішила посилити північний кордон у зв'язку з останніми подіями навколо ЗАЕС, - Наєв
16:44
Останній запуск європейської ракети Ariane 5 затримується через погодні умови
16:42
на фото Олександр Ткаченко
Ткаченко на фестивалі FELIZONDA-2023 в Португалії: "Україні як державі з тисячолітньою історією є про що розповісти світові"
16:41
Владі РФ усе частіше треба доводити, що Путін ще живий, - представник ГУР Юсов
16:31
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Рішення повернути довоєнне оподаткування бізнесу є абсолютно очевидним, - Гетманцев
16:17
COVID-19
У Києві за час карантину на COVID-19 перехворіли понад пів мільйона жителів
16:17
Гітанас Науседа
Президент Литви закликав союзників запропонувати Україні спрощений вступ до НАТО
16:12
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
"Маріуполь дуже скоро повернеться додому": радник мера побачив готовність окупантів до "жесту доброї волі"
16:10
Завод Титан
РФ фактично перетворила "Кримський титан" на військову частину, - рух "Атеш"
16:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Столтенберг залишається
16:00
Тель-Авів
Теракт у Тель-Авіві: водій авто збив людей на тротуарі й накинувся на перехожих із ножем, 7 поранених
15:57
окупанти
РФ намагається мобілізувати жителів ТОТ, обіцяючи їхнім дітям бюджетні місця в російських вишах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV