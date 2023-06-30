Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Пригожин закриває свій медіахолдинг "Патріот"

Пригожин закриває свій медіахолдинг "Патріот"

30 червня, 2023 п'ятниця
21:48
Світ Євген Пригожин

Роскомнагляд заблокував доступ до сайтів медіахолдингу ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина "Патріот". Видання, які входять до холдингу, повідомили про закриття

Про це інформують російські ЗМІ. 

Зокрема, під блокування Роскомнагляду потрапили видання РІА ФАН, "Політика Сьогодні", "Економіка Сьогодні", "Невські новини" та "Народні новини". Їхні сайти внесено в реєстр заборонених порталів Роскомнагляду. 

Окрім того, недоступний портал медіагрупи "Патріот", яка поєднує усі підконтрольні Євгену Пригожину видання. Хоча сайт медіагрупи не значиться в реєстрі Роскомнагляду.

Як повідомляють ЗМІ, Пригожин оголосив керівникам "Патріоту", що холдинг "іде з публічного поля"

Головний редактор РІА ФАН Крістіна Масенкова повідомила, що видання припиняє роботу. Також про закриття вже офіційно повідомило видання "Невські новини", яке також входило до медіахолдингу "Патріот".

Напередодні про завершення роботи повідомила соціальна мережа ЯRus, яку фінансував Пригожин. У компанії пояснили закриття "нестабільною політичною ситуацією".

Пригожин об'єднав свої ЗМІ та "фабрику тролів" у єдиний холдинг "Патріот"  2019 року. Також він очолив опікунську раду медіагрупи, хоча до цього заперечував свою причетність до видань і "фабрики тролів".

  • Напередодні російські ЗМІ повідомляли, що після спроби невдалого заколоту ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним його "фабрика тролів" не працювала майже тиждень. Нині їй шукають нового очільника

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

Натомість Євген Пригожин заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості". Він також стверджує, що наступ на Москву зупинився, оскільки найманці "не хотіли проливати багато крові".

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того самого дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

У США вважають, що заступник командувача окупаційних військ Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина влаштувати заколот у Росії. У Кремлі відреагували на таку заяву та сказали, що це просто "спекуляція".

29 червня видання FT писало, що командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту Пригожина. У Росії це спростовують, зокрема донька Суровікіна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post зазначив, що через прибуття ПВК Вагнера до Білорусі Україні, можливо, доведеться розглянути нову загрозу своєму північному кордону і вжити відповідних заходів.
Росія
пропаганда
Євген Пригожин
Читайте також:
30 червня, 2023 п'ятниця
На Куп'янсько-Сватівському напрямку Силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед, - командир роти ЗСУ Федоренко
Каховська ГЕС, підтоплення
29 червня, 2023 четвер
Єврокомісар заявив про проблеми зі збиранням доказів причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
29 червня, 2023 четвер
Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, - Bellingcat
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
30 червня
22:22
Аналітика
Карта. Запорізька область. Оріхів. П'ятихатки. Василівка.30\06\23
Успіх ЗСУ в Бахмуті - питання часу, а для якісних змін на фронті потрібні касетні боєприпаси: воєнні підсумки тижня
22:21
на фото скріншот з відеокліпу
"ДахаБраха" й автори хіта "Доброго вечора, ми з України" випустили спільний трек TUMAN
21:55
Українці
"За мир та права людини": Український народ отримав німецьку премію імені Лева Копелева
21:50
Херсонська область
Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині: постраждала родина з дитиною
21:36
Білий Дім
У Білому домі визнали, що контрнаступ ЗСУ триває повільніше, ніж очікували, але США й надалі підтримуватимуть Україну
21:11
Таїсія Гайда
У лікарні в Польщі померла вінницька волонтерка Таїсія Гайда
21:10
Ексклюзив
ЗАЕС
"Ще жодного разу росіяни просто так нічого не заміновували": офіцер ЗСУ Лапін про високу загрозу підриву ЗАЕС
20:57
Мінцифри
Займатиметься телеком-сферою: уряд розширив повноваження Мінцифри
20:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:37
Модульні будинки
Wasatch Group долучиться до будівництва модульного житла на Київщині
20:24
острів Зміїний
"Це одна з найвагоміших наших перемог": Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Зміїному бійців
20:20
на фото: коригувальник ракетного удару РФ по кафе у Краматорську
Коригувальника ракетного удару РФ по кафе у Краматорську заарештували на 60 діб
20:00
OPINION
Олександр Вільчинський
Не вимерли тоді, вистоїмо й тепер
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 492 дня війни: на Луганщині ЗСУ відбили атаку, що тривала 18 годин, а в окупованому Бердянську пролунало більше десятка вибухів
19:58
окупанти в Криму
На Луганщині окупанти пограбували пологовий будинок і влаштували в ньому польовий шпиталь, - Генштаб
19:52
Україна - Євросоюз
Лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України, - Bloomberg
19:35
Оновлено
В аеропорту Кишинева таджик застрелив двох людей: ЗМІ Молдови пишуть, що вбивця - вагнерівець
19:35
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго: Після перемоги над Росією державні банки мають бути продані
19:21
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Депортували 48 дітей-сиріт з Херсонщини: депутат Держдуми, окупаційний посадовець та лікарка отримали підозри
19:03
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
В районі Антонівського мосту ведуться активні бойові дії, - ексзаступник мера Херсона Головня
18:36
Огляд
Індіана Джонс і реліквія долі
Як знаменитий Форд законкурував з каскадером Кодзі та третій сезон "Відьмака": що подивитися на вихідних
18:32
Костянтин Жеваго
Жеваго: українські чиновники радикально збільшили свій вплив та апетити, держава контролює банки, медіа, тисне на бізнес
18:06
OPINION
Ростислав Павленко
На порядку денному - усвідомлена єдність
18:04
ЗРК С-400 РФ
Білорусь поставила на бойове чергування дивізіон ЗРК С-400: "Гаюн" встановив його місцеперебування
17:55
Новини компаній
Внесок у перемогу: ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation
17:53
окупанти
СБУ ідентифікувала двох окупантів, які з танка обстрілювали житлові будинки на Харківщині
17:48
Сергій Наєв
"Збільшуємо оборонні спроможності": Наєв оцінив загрози для півночі України з боку РФ і Білорусі
17:43
Данія
Данія виділила €170 млн на військову допомогу Україні
17:41
лісові пожежі ліс пожежа
Окупанти повністю знищили рослинність на острові Джарилгач, - науковець
17:25
Марія Захарова
"Київ готується вчинити теракт": ЦПД розповів про новий наратив пропаганди, який озвучили у МЗС Росії
17:09
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси дуже швидко дадуть перевагу ЗСУ, - експерт Defense Express Рябих
17:06
комендантська година
На Кіровоградщині з 1 липня скоротять комендантську годину
16:59
Україна Японія
Японія надасть Україні $1,5 млрд. На що підуть кошти
16:55
Матеуш Моравецький
Польща заявила про готовність розмістити в себе ядерну зброю НАТО з огляду на загрози від РФ
16:43
газета
Виходила друком 320 років: найстарша щоденна газета Європи видала останній паперовий номер
16:42
Китай та росія
ЄС закликав Китай натиснути на Росію для виведення військ із України
16:36
Кремінь Тарас
Скорочення українського дубляжу є порушенням Конституції: Кремінь про законопроєкт щодо застосування англійської мови
16:31
Тайванці відправляють Україні 48 "швидких", пожежних машин і джипів
16:28
Олена Дума
Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА
16:28
Наталія Гуменюк
Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV