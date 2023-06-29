Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Після заколоту вагнерівців у РФ заблокували роботу "фабрики тролів" Пригожина

Після заколоту вагнерівців у РФ заблокували роботу "фабрики тролів" Пригожина

29 червня, 2023 четвер
14:19
Війна з Росією Євген Пригожин

Після спроби невдалого заколоту ПВК Вагнер на чолі з Євгеном Пригожиним, його "фабрика тролів" не працювала майже тиждень. Нині шукають нового очільника

Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що російські силовики конфіскували всю техніку з усіх офісів організації у Санкт-Петербурзі.

Після початку заколоту найманців, приватна військова компанія Вагнера заявила, що Росія завдала удару по її таборах. Пригожин обіцяв, що зло буде покаране. Це зупинило роботу "фабрики тролів".

"Фабрика тролів" та медіаімперія Пригожина скоро змінять свого власника. Ними можуть стати структури Юрія Ковальчука, Російський бізнесмен, головний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Росія". Фігурант санкційних списків ЄС, США та низки інших країн.

Відомо, що на момент заколоту медіаактивами власника ПВК Вагнера займався колишній співробітник "Комсомольської правди" та РІА Новини Ілля Горбунов, який уже спілкувався з потенційними новими власниками.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

Натомість Євген Пригожин заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості". Він також стверджує, що наступ на Москву зупинився, оскільки найманці "не хотіли проливати багато крові".

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Росія
російська армія
окупанти
Вагнергейт
Євген Пригожин
Читайте також:
Євген Коноплянка
29 червня, 2023 четвер
Коноплянка знайшов сенсаційний варіант продовження кар'єри
Олександр Лукашенко
28 червня, 2023 середа
ISW відповів, як Лукашенко може використати ПВК Вагнера
Сергій Суровікін
29 червня, 2023 четвер
Після заколоту Пригожина: російські пропагандисти заявили про арешт генерала Суровікіна 
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 40.34
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
29 червня
14:37
Славське, Московське, Ленінка: Рада змінила назви низки населених пунктів
14:14
ЄС - Україна
Євросоюз розробляє довгострокові гарантії безпеки для України, - FT
14:05
OPINION
Сергій Таран
У Лукашенка більше підстав для страху, ніж у Путіна
13:59
Рада ухвалила законопроєкт, який спрощує умови виробництва крафтового алкоголю
13:59
російські окупанти
Вимагають викуп за звільнення: окупанти арештували близько сотні підприємців у Нижніх Сірогозах на Херсонщині
13:56
Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, - Bellingcat
13:53
дощь, гроза, парасоля, негода
В Україні очікуються дощі зі штормовими поривами: прогноз погоди на 30 червня від Наталки Діденко
13:40
окупант російського
Росія не може "узаконити" свої фейкові спортивні федерації на тимчасово окупованих територіях
13:36
Сергій Наєв
"Ворог атакує з незрозумілою наполегливістю": Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися
13:34
FarmFleet
Український стартап FarmFleet залучив $550 тис. інвестицій
13:20
НАТО
"Настав час внести ясність щодо членства України в НАТО": Кулеба поговорив зі Столтенбергом
13:13
Ексклюзив
путін пригожин
Путінське оточення нажахано діями Пригожина, - депутатка Європарламенту
13:09
Верховна Рада
Рада підтримала впровадження електронних акцизних марок
13:05
танкер нафта
Investigate Europe: Західні трейдери переміщують морем підсанкційну російську нафту - екологічні ризики зростають
12:58
мобілізація
Верховна Рада розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації
12:57
Укроборонпром
В Україні ліквідували Укроборонпром. Створено нову структуру
12:39
Міхеїл Саакашвілі
ЄСПЛ відхилив позов Саакашвілі проти України про позбавлення громадянства
12:38
діти, війна
Після вбивства підлітків у Бердянську окупанти посилили тиск на дітей на Запоріжжі, - Федоров
12:22
Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"
"Не маємо права повернутися в "Україну 1.0": у Нафтогазі назвали основу повоєнного відновлення
12:12
Новий сезон "Відьмака" вже на Netflix. Які ще новинки очікуються
12:08
OPINION
Володимир В'ятрович
Зеленський хоче заборонити українську мову у кінопрокаті?
12:00
Каховська ГЕС, підтоплення
Єврокомісар заявив про проблеми зі збиранням доказів причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
11:54
Чонгарський міст
Гуменюк: пошкодження Чонгарського моста — передумова до наближення позитивних новин
11:45
Максим Оса
Маркетинг-директорка FILM.UA розповіла про актуальні тренди української аудіовізуальної індустрії
11:27
відключення електроенергії
Через негоду без світла залишилися 90 населених пунктів у трьох областях України: ситуація в енергосистемі
11:16
Оксана Забужко, українська письменниця
Четверо українських письменників потрапили до довгого списку премії Angelus-2023
11:12
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
У Мелітополі пролунали вибухи: є влучання по військовій базі росіян і депо, - Федоров
11:05
Укрпошта
Укрпошта з 1 липня змінює графік роботи відділень та працюватиме у вихідні
10:55
Огляд
Путін
Путіну складно покарати союзників Пригожина, у Білорусі зафіксували імовірне місце розташування вагнерівців. Акценти світових ЗМІ 29 червня
10:52
Ексклюзив
путін, путлер
Авторитет Путіна в армії РФ наближається до нуля, - експерт із питань національної безпеки Варченко
10:50
Армія РФ за добу атакувала 9 областей України: 7 загиблих, 6 поранених. Ситуація в регіонах
10:45
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели в Чорне море носій "калібрів"
10:40
Корегував новий удар по аеродромах на Кіровоградщині: СБУ затримала російського поплічника
10:33
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 29 червня: що з цінами в банках та обмінниках
10:26
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу пояснив, чому не надасть Україні "Залізний купол" для захисту неба
10:18
Марсохід
Марсохід NASA встановив новий рекорд з виробництва кисню на Червоній планеті
10:13
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Розпочато масштабні навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС: задіяно екстрені служби в 4 областях
10:13
чин похорону Дарії Гусяк
Опитування: 78% українців мають рідних чи друзів, які поранені або загинули під час повномасштабної війни
10:04
OPINION
Валерій Пекар
Не шукати "більшої України"
09:58
Оновлено
СБУ затримала коригувальника удару по Краматорську
Агенту РФ, який скоригував ракетний удар по Краматорську 27 червня, оголосили підозру у держзраді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV