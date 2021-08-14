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О 13:00 "азовці" вийдуть з протестом на Банкову

14 серпня, 2021 субота
11:43
Суспільство

В суботу, 14 серпня 2021 року, Азовський рух проведе протестну акцію перед будівлею Офісу президента України Володимира Зеленського

Подробиці розповідає Еспресо.TV.

"Збираємося о 12:30 на Майдані та йдемо на Банкову до Офісу президента. Підтягуйтесь!", - йдеться в запрошенні на телеграм-каналі засновника і першого командира добровольчого полку "Азов", а нині очільника політичної партії "Національний корпус" Андрія Білецького.

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За його словами, сьогоднішню акцію буде спрямовано "проти переслідування ветеранів, патріотів та капітуляційної політики "зеленої" влади".


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