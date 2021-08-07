"Наступний крок - за нами". Нацкорпус обіцяє Зеленському відповідь за суд над своїми людьми

Такі слова наведено в оприлюдненій сьогодні, 7 серпня 2021 року, заяві на офіційному сайті політпартії "Національний корпус", присвяченій суду над підозрюваними у здирництві представниками даної політсили, розповідає Еспресо.TV.



"Замовлене в Офісі президента судилище тривало 16 годин (в п'ятницю, 6 серпня,- ред.), і супроводжувалось відвертим затягуванням процесу та масовою медіа-атакою проти Азовського руху. В підсумку, всіх затриманих хлопців відправили до СІЗО. Оскільки влада вдалась до відвертих репресій - ми залишаємо за собою право на відповідь.



Усвідомлюючи, що за всім цим стоїть влада, в першу чергу в особі президента Зеленського, наші сили будуть спрямовані до тих, хто цю історію ініціював і хто нею керує", - наголошують "нацкорпусівці" у зверненні.



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На їхню думку, дана кримінальна справа є політично вмотивованою й має на меті залякати український патріотичний рух.



"Патріотів Зеленський вчора буквально взяв у заручники", - ствердужють в партії.



"Ми продовжуємо і будемо продовжувати відстоювати честь та гідність наших побратимів, ветеранів російсько-української війни та українських патріотів. Наступний крок - за нами. Тому, хто замовив це ганебне судилище та вигадав справу, щоб атакувати наш рух та дискредитувати всю проукраїнську опозицію, доведеться відповідати. Разом за своїх!", - підсумовують в "Національному корпусі".

За версією слідства, люди з "Нацкорпусу" нібито тероризували ритуальній бізнес на сході України.

6 серпня підозрювані отримали по 2 місяці СІЗО.

Підтримати побратимів прибули понад 1 тис. осіб з різних міст України.

Серед тих, хто виступав на мітингу, був також дисидент радянської доби Степан Хмара та нардеп Андрій Шараськін ("Богема") з "Правого сектору".

Аби не дати виїхати на Київ автобусам з Харкова, СБУ встановлювала на автошляхах блокпости.