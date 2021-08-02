Зеленський є надто слабким президентом, - Ярослав Грицак
Захід не впевнений у тому, що чинний президент України Володимир Зеленський налаштований рухатися виключно прозахідним геополітичним і ціннісним шляхом
Про це історик Ярослав Грицак заявив в розмові з телеведучим Антоном Борковським на Еспресо.TV.
"Ми маємо надто слабкого президента", - сказав вчений.
"Маючи такого президента, ми не можемо однозначно рухатися в бік Заходу.
Тому що, по-перше, сам він не буде однозначно рухатись.
По-друге, Захід буде виявляти дуже обережні кроки - що з цим робити. Вони так до кінця і не розуміють, що з тим робити. Зокрема, американська адміністрація після тієї ситуації з Трампом і всіх тих розмов", - пояснив історик.
На практиці для України це означатиме стан тривалої політичної невизначеності, вважає Ярослав Грицак.
"Нас будуть тримати в лімбі (проміжному стані - ред.) дуже довго. Тобто, якби був інший президент, може, він би не тримав. Але нас будуть тримати в лімбі, вдивляючись, а що ж тут робиться", - спрогнозував дослідник.
"До наступних виборів", - підкреслив Грицак.
"І я припускаю, зараз буде активна спроба - і з України, і з Заходу - намацати, хто ж може бути наступним, бути доброю альтернативою Зеленському. Або ж сам Зеленський може стати альтернативою теперішньому Зеленському", - продовжив історик.
Але для цього, зазначив Грицак, Зеленський має позбутися в своєму оточенні агентів російського впливу та Ігоря Коломойского.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.72
Купівля 26.72Продаж 26.97
-
EUR
Купівля 31.65Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе