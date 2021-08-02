Зеленський є надто слабким президентом, - Ярослав Грицак

Про це історик Ярослав Грицак заявив в розмові з телеведучим Антоном Борковським на Еспресо.TV.



"Ми маємо надто слабкого президента", - сказав вчений.



"Маючи такого президента, ми не можемо однозначно рухатися в бік Заходу.



Тому що, по-перше, сам він не буде однозначно рухатись.



По-друге, Захід буде виявляти дуже обережні кроки - що з цим робити. Вони так до кінця і не розуміють, що з тим робити. Зокрема, американська адміністрація після тієї ситуації з Трампом і всіх тих розмов", - пояснив історик.



На практиці для України це означатиме стан тривалої політичної невизначеності, вважає Ярослав Грицак.



"Нас будуть тримати в лімбі (проміжному стані - ред.) дуже довго. Тобто, якби був інший президент, може, він би не тримав. Але нас будуть тримати в лімбі, вдивляючись, а що ж тут робиться", - спрогнозував дослідник.



"До наступних виборів", - підкреслив Грицак.



"І я припускаю, зараз буде активна спроба - і з України, і з Заходу - намацати, хто ж може бути наступним, бути доброю альтернативою Зеленському. Або ж сам Зеленський може стати альтернативою теперішньому Зеленському", - продовжив історик.



Але для цього, зазначив Грицак, Зеленський має позбутися в своєму оточенні агентів російського впливу та Ігоря Коломойского.





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