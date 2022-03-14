О 14:00 ніякої танкової атаки ворога на Миколаїв не буде, - Кім

Однак, як запевнив голова Миколаївської ОДА/ОВА Віталій Кім – це все фейки, передає "Еспресо. TV".

"Розганяють по пабліках, що о 14:00 буде танкова атака на Миколаїв. Зразу скажу, що не буде. Ні колони, ні угрупувань військ, які здатні це зараз зробити – на великій відстані немає. О 14:00 не може бути і мови. Хто це поширює, то баньте в мережах, аналізуйте інформацію", - заявив Віталій Кім.

Нагадаємо, в Миколаєві через бомбардування загинуло 9 людей

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