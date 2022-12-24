О 8-й в’їхали в Херсон, о 10:30 центр міста здригався від вибухів: волонтерка "Солідарної Молоді" розповіла про обстріл

Молоді активісти стали свідками жахливого обстрілу у центрі міста. Як повідомила лідерка "Солідарної Молоді", депутатка Київради від "Європейської Солідарності" Дінара Габібуллаєва, попри небезпеку команда їде далі за маршрутом.

"Це ми в Херсоні о 8 ранку, щасливі, що веземо цілий бус зі Святобоксами для дітей, аби подарувати їм хоч трошки радощів. Нам не пощастило із сусідом – терорист, кривавий агресор, який не дає мирним людям жити у своїх рідних містах", – написала Дінара у Facebook.

"Я вперше потрапила під обстріл так близько. Вже о 10:30 центр міста палав, відомо про 8 загиблих та понад 35 поранених мирних мешканців! Напевно, ці вибухи закарбуються надовго в пам’яті", – пише активістка.

"Мені зараз трохи важко передати емоції, але можу сказати, що мені пощастило з країною, де я народилася, та командою, яка робить добрі справи, незважаючи ні на що. Нас це не злякало, ми їдемо далі", – пише Дінара Габібуллаєва.

У суботу, 24 грудня, російські загарбники завдали удару по центру Херсона, унаслідок якого щонайменше восьмеро людей загинули, а ще 58 - зазнали поранень.

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