ОАЕ розірвали угоду з Airbus щодо закупівлі вертольотів на понад €800 млн
Об’єднані Арабські Емірати розірвали угоду з французькою авіабудівною компанією Airbus на купівлю багатоцільових гелікоптерів H225M Caracal на суму 800 млн євро
Про це повідомляє у вівторок журнал Breaking Defense, пише Reuters.
Видання посилається на Муаммара Абдуллу Абушехаба, чиновника Управління з оборони та безпеки ОАЕ, який заявив, що рішення не було політичним, а ґрунтувалося на фінансових та технічних причинах.
Вони включають високу вартість життєвого циклу вертольота, обмеження адаптації до вимог місії та складність технічної пропорції.
"Ми служимо збройним силам ОАЕ понад 40 років. Ми пишаємося нашими відносинами, які також є двосторонніми відносинами між Францією та ОАЕ. Ми не коментуємо дискусії, які ми ведемо з нашим клієнтом", - заявив представник Airbus.
- Індійський авіаперевізник замовив у Airbus та Boeing рекордні 470 літаків, до цього найбільшою була закупівля 460 лайнерів American Airlines у 2011 році.
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