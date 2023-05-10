Про це повідомляє у вівторок журнал Breaking Defense, пише Reuters.

Видання посилається на Муаммара Абдуллу Абушехаба, чиновника Управління з оборони та безпеки ОАЕ, який заявив, що рішення не було політичним, а ґрунтувалося на фінансових та технічних причинах.

Вони включають високу вартість життєвого циклу вертольота, обмеження адаптації до вимог місії та складність технічної пропорції.

"Ми служимо збройним силам ОАЕ понад 40 років. Ми пишаємося нашими відносинами, які також є двосторонніми відносинами між Францією та ОАЕ. Ми не коментуємо дискусії, які ми ведемо з нашим клієнтом", - заявив представник Airbus.