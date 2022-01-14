ОАСК відкрив ще одне провадження за позовом Януковича

Про це написала представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.



"Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту", - повідомила вона.



Совгиря уточнила, що ОАСК уже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.



За словами представниці Верховної Ради в КСУ, суд може ухвалити рішення за позовом Віктора Януковича в будь-який момент.



Довідка: 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України". Тоді, після влаштованих "Беркутом" та іншими спецпідрозділами масових вбивств протестувальників на Майдані, Янукович виїздив з Києва через Харків та Крим до Росії, де він перебуває зараз.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Янукович подав перший позов проти Верховної Ради.

У грудні ОАСК відкрив провадження за цим позовом Віктора Януковича.

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