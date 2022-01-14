ОАСК відкрив ще одне провадження за позовом Януковича
Експрезидент України Віктор Янукович вимагає в ОАСК визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту
Про це написала представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.
"Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту", - повідомила вона.
Совгиря уточнила, що ОАСК уже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.
За словами представниці Верховної Ради в КСУ, суд може ухвалити рішення за позовом Віктора Януковича в будь-який момент.
- Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Янукович подав перший позов проти Верховної Ради.
- У грудні ОАСК відкрив провадження за цим позовом Віктора Януковича.
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