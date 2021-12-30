ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Ради щодо позбавлення його повноважень у 2014 році

Про це повідомила представниця ВР у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

"Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України", - написала Совгиря.



Розгляд справи з викликом сторін призначений на 16 лютого 2022 року на 10:15.





Крім того, в ухвалі суду вказано, що адреса листування із позивачем - місто Ростов-на-Дону у Російській Федерації.



Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Янукович подав позов проти Верховної Ради.

Довідка: 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України". Тоді, після влаштованих "Беркутом" та іншими спецпідрозділами масових вбивств протестувальників на Майдані, Янукович виїздив з Києва через Харків та Крим до Росії, де він знайходиться зараз.