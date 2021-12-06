ОАСК зареєстрував позов Януковича, який оскаржив усунення з посади президента
Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов експрезидента України Віктора Януковича, який оскаржив постанову Верховної Ради за 2014 рік щодо позбавлення його повноважень у зв'язку із самоусуненням
Про це у Telegram повідомила представниця ВР в Конституційному суді Ольга Совгиря.
"У Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього президента України В. Януковича до Верховної ради України (справа 640/34786/21)", - повідомила вона.
Совгиря зазначила, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.
"Натомість у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог", - додала вона.
Довідка: 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України".
- Нагадаємо, експрезидент України Віктор Янукович планував через суд оскаржити на початку 2014 року рішення парламенту щодо позбавлення його повноважень у зв'язку із самоусуненням.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.21
Купівля 27.21Продаж 27.46
-
EUR
Купівля 30.62Продаж 31.06
- Актуальне
- Важливе