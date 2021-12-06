ОАСК зареєстрував позов Януковича, який оскаржив усунення з посади президента

Про це у Telegram повідомила представниця ВР в Конституційному суді Ольга Совгиря.

"У Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього президента України В. Януковича до Верховної ради України (справа 640/34786/21)", - повідомила вона.

Совгиря зазначила, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

"Натомість у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог", - додала вона.



Довідка: 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України".

Нагадаємо, експрезидент України Віктор Янукович планував через суд оскаржити на початку 2014 року рішення парламенту щодо позбавлення його повноважень у зв'язку із самоусуненням.

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