Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В нашому місті напружена ситуація. Близько 12:20 ворог завдав два ракетних удари по Кропивницькому. 5 людей загинуло, 26 поранено. Людям вже надали невідкладну медичну допомогу, постраждалих прооперовано. Об'єктом ударів став цивільний аеропорт "Кіровоград". Прильоти прийшлися на два ангари. В одному з них було два навчальних літаки, біля ангара стояв літак АН-26. Літаки повністю згоріли. На ліквідації наслідків ракетного удару працює ДСНС", - розповів Райкович.

Окупанти близько 12:20 28 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому

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