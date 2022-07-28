Об'єктом ударів по Кропивницькому став цивільний аеропорт, - голова Кіровоградської ОВА Райкович
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що на місце подій працюють 5 бригад ДСНС
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В нашому місті напружена ситуація. Близько 12:20 ворог завдав два ракетних удари по Кропивницькому. 5 людей загинуло, 26 поранено. Людям вже надали невідкладну медичну допомогу, постраждалих прооперовано. Об'єктом ударів став цивільний аеропорт "Кіровоград". Прильоти прийшлися на два ангари. В одному з них було два навчальних літаки, біля ангара стояв літак АН-26. Літаки повністю згоріли. На ліквідації наслідків ракетного удару працює ДСНС", - розповів Райкович.
- Окупанти близько 12:20 28 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому
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