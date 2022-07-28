Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому
Окупанти близько 12:45 28 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому. Містян просять залишатися в укриттях
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у телеграмі.
"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги!" - наголосив він.
Андрій Райкович закликав не публікувати жодної інформації про обстріл. Усі подробиці повідомлять пізніше.
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