Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у телеграмі.

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги!" - наголосив він.

Андрій Райкович закликав не публікувати жодної інформації про обстріл. Усі подробиці повідомлять пізніше.

28 липня окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київщини й поранили 5 людей.

Після 5:00 росіяни завдали понад 10 ракетних ударів по Чернігівщині, є влучання в лісовий масив біля Гончарівського.

У Миколаєві російські окупанти ракетними ударами зруйнували школу, пошкодили будівлю університету та два житлові будинки, поранили людину.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb