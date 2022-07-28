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Оновлено

Росіяни завдали ракетного удару по Київщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури

28 липня, 2022 четвер
06:00
війна з Росією Ракетний удар

Вранці 28 липня у Київській області було чути вибухи. Ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграм.

"Сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури", - написав він.

Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби. 

Місцевих закликають не нехтуйтувати сигналами тривоги і спускатися в укриття. 



За інформацією очевидців, близько 5:00 було чути вибухи в області, а також було видно пожежу.

"Вранці вдарили по Бучі чи околицях. Собаки виють. Сирени та сигналізації", - написав у фейсбук Олександр Моцар.

Станом на 5:20 у Києві та області оголосили про відбій повітряної тривоги. Проте о 5:32 знову пролунала тривога у Києві та області. За інформацією "Беларуски Гаюн", було чути запуск кількох ракет із території Білорусі.

"05:23 Зябрівка. Запуск ракет. Від двох до п'яти запусків чути. 05:29 Зябрівка. Запуск ще однієї ракети. 05:31 Зябрівка. Запуск двох ракет", - йдеться в повідомленні.

Після цього місцеві почули ще 2 вибухи. А над областю знову виднілися стовпи диму. 

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