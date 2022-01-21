"Обережніше зі словами. Це не серіал і не спектакль": Аваков відреагував на заяву Зеленського про загрозу окупації Харкова та закликав його говорити "не про шашлики"
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав президента України Володимира Зеленського говорити про реальні загрози з боку РФ і те, що Україна робить, аби не допустити нового вторгнення
Про це він написав у facebook.
"Харків! Відстояли у 2014. Якщо доведеться – відстоимо і зараз! Обережніше зі словами, пане президенте. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатись словами. Говоріть чесно з людьми - не про шашлики - а по дорослому - що є, які загрози і що ми робимо", - пише Аваков.
Він назвав реальним ризики вторгнення РФ, проте вважає, що "сила нашого стримування набагато вища, ніж у 2014 році".
"Без кидання з крайності в крайність, без сліз та істерик – будемо готові себе захистити. Коли кажу будемо – маю на увазі всю велику Україну! І якщо я, як харків'янин, пишу цей текст слобожанською, з вільною російською орфографією – це не означає, що я, як і багато харків'ян прийму російський світ. Не вийде. Земля буде горіти під ногами у тих, хто тільки спробує", - написав ексміністр.
За його словами, Харків – місто спокійного творення, і "не братиме участі депресивного міста бандитської влади".
"Негідники російського світу перетворили красень Донецьк на таке місто... Сліпих немає - зараз ми набагато сильніші і досвідченіші - не дозволимо! І влада, і опозиція стануть пліч-о-пліч і захистять і Харків і країну! У цьому питанні немає і не може бути опозиції. Харків був і буде українським містом", - додав він.
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