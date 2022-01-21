"Обережніше зі словами. Це не серіал і не спектакль": Аваков відреагував на заяву Зеленського про загрозу окупації Харкова та закликав його говорити "не про шашлики"

Про це він написав у facebook.

"Харків! Відстояли у 2014. Якщо доведеться – відстоимо і зараз! Обережніше зі словами, пане президенте. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатись словами. Говоріть чесно з людьми - не про шашлики - а по дорослому - що є, які загрози і що ми робимо", - пише Аваков.

Він назвав реальним ризики вторгнення РФ, проте вважає, що "сила нашого стримування набагато вища, ніж у 2014 році".

"Без кидання з крайності в крайність, без сліз та істерик – будемо готові себе захистити. Коли кажу будемо – маю на увазі всю велику Україну! І якщо я, як харків'янин, пишу цей текст слобожанською, з вільною російською орфографією – це не означає, що я, як і багато харків'ян прийму російський світ. Не вийде. Земля буде горіти під ногами у тих, хто тільки спробує", - написав ексміністр.

За його словами, Харків – місто спокійного творення, і "не братиме участі депресивного міста бандитської влади".

"Негідники російського світу перетворили красень Донецьк на таке місто... Сліпих немає - зараз ми набагато сильніші і досвідченіші - не дозволимо! І влада, і опозиція стануть пліч-о-пліч і захистять і Харків і країну! У цьому питанні немає і не може бути опозиції. Харків був і буде українським містом", - додав він.







Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований.

Харківський мер Ігор Терехов просить мешканців Харкова зберігати спокій на тлі відомостей про можливу окупацію міста Росією.

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