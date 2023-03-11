"Обговорили низку важливих для нас тем": Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі

Про це Залужний повідомив у телеграмі.

"Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони. Вдячний президенту США Джо Байдену, особисто генералу Марку Міллі і всьому американському народу за підтримку України", - пише Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.