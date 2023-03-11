"Обговорили низку важливих для нас тем": Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це Залужний повідомив у телеграмі.
"Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони. Вдячний президенту США Джо Байдену, особисто генералу Марку Міллі і всьому американському народу за підтримку України", - пише Валерій Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ також розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.
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