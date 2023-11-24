Мобілізація, демобілізація, ротація, ВЛК: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив у Telegram.

"Ставка. Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики", - написав президент.

Учасники засідання заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та очільника МВС Ігоря Клименка.

Також на засіданні виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директор ДБР Олексій Сухачов і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", - написав Зеленський, маючи на увазі рішення, що стосуються мобілізації та демобілізації.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутися додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

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