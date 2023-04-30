Про це Валерій Залужний повідомив у телеграмі.

"Провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - наголосив він.

Також головнокомандувачі обговорили важливість вчасного надання Україні достаньої кількості широкого спектру озброєння та систем ППО й підготовку українських військових.

"Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України. Дякую нашим партнерам за підтримку та допомогу", - додав Валерій Залужний.