Обговорили сценарії контрнаступу: Залужний зустрівся з головнокомандувачем сил НАТО в Європі
Головнокомандувачі ЗСУ та ЗС НАТО в Європі Валерій Залужний і Крістофер Каволі обговорили ситуацію на фронті та постачання зброї
Про це Валерій Залужний повідомив у телеграмі.
"Провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - наголосив він.
Також головнокомандувачі обговорили важливість вчасного надання Україні достаньої кількості широкого спектру озброєння та систем ППО й підготовку українських військових.
"Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України. Дякую нашим партнерам за підтримку та допомогу", - додав Валерій Залужний.
- 20 квітня Валерій Залужний обговорив із Крістофером Каволі пріоритетні напрями щодо озброєння та ситуацію на фронті.
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