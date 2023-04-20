Пріоритетні для України напрями щодо озброєння та ситуація на фронті: Залужний поговорив з головнокомандувачем сил НАТО
У четвер, 20 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з головнокомандувачем сил НАТО генералом Крістофером Каволі пріоритетні напрями щодо озброєння та ситуацію на фронті
Про це він написав у телеграмі.
Розмова відбулась напередодні чергового "Рамштайну"
"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті", - розповів Залужний.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником об'єднаного штабу збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.
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