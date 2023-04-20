Про це він написав у телеграмі.

Розмова відбулась напередодні чергового "Рамштайну"

"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті", - розповів Залужний.