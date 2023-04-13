Про це він повідомив у Telegram.

Залужний назвав візит французького колеги чітким сигналом підтримки української армії з боку Парижа.

"З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16", - написав головнокомандувач ЗСУ.

"Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі", - додав він.

Залужний наголосив, що Збройні Сили України готові ділитися бойовим досвідом із партнерами.