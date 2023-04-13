Залужний зустрівся з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції: попросив надати Україні винищувачі F-16
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником об'єднаного штабу збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром
Про це він повідомив у Telegram.
Залужний назвав візит французького колеги чітким сигналом підтримки української армії з боку Парижа.
"З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16", - написав головнокомандувач ЗСУ.
"Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі", - додав він.
Залужний наголосив, що Збройні Сили України готові ділитися бойовим досвідом із партнерами.
- Раніше у Повітряних силах пояснили, чому Україна потребує саме винищувачів F-16.
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