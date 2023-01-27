"Можуть використовувати різні види озброєння": у Повітряних силах пояснили, чому Україна потребує винищувачів F-16
Україна потребує саме винищувачів F-16 через їх багатофункціональність. Вони поєднують у собі функції всіх чотирьох типів літаків, які ЗСУ вже мають на озброєнні
Про це на брифінгу 27 січня сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Це (передача F-16, - ред.) дуже допомогло б Україні на шляху до перемоги і деокупації наших земель. Скільки часу це займе - тут можна говорити досить умовно, тому що є терміни надзвичайно великі, а в умовах війни такі терміни для навчання пілотів та інженерно-авіаційного складу не підходять в умовах війни", - сказав він і зазначив, що теоретично пілоти можуть опанувати ці літаки за кілька тижнів, а практично підніматись у повітря і здійснювати посадку - це одне, а воювати на цих винищувачах - це зовсім інше.
"А саме застосовувати всі види озброєння, які має той самий F-16 - літак, який може здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї (бомби, ракети тощо), а також стати частиною ППО, захищаючи небо від повітряних атак. Тому такий тип багатоцільового літака, який є найпоширенішим сьогодні у світі, міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил", - пояснив Ігнат.
Він нагадав, що Україна нині має на озброєнні чотири типи літаків: Су-27 і МіГ-29 (винищувачі), Су-25 (штурмовик) та Су-24 (бомбардувальник).
"А ось F-16 всі ці функції чотирьох літаків може в собі об'єднати і виконувати. Тому на нього більше звертається уваги щодо надання Україні", - наголосив речник.
- 26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.
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