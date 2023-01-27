Про це на брифінгу 27 січня сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це (передача F-16, - ред.) дуже допомогло б Україні на шляху до перемоги і деокупації наших земель. Скільки часу це займе - тут можна говорити досить умовно, тому що є терміни надзвичайно великі, а в умовах війни такі терміни для навчання пілотів та інженерно-авіаційного складу не підходять в умовах війни", - сказав він і зазначив, що теоретично пілоти можуть опанувати ці літаки за кілька тижнів, а практично підніматись у повітря і здійснювати посадку - це одне, а воювати на цих винищувачах - це зовсім інше.

"А саме застосовувати всі види озброєння, які має той самий F-16 - літак, який може здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї (бомби, ракети тощо), а також стати частиною ППО, захищаючи небо від повітряних атак. Тому такий тип багатоцільового літака, який є найпоширенішим сьогодні у світі, міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил", - пояснив Ігнат.

Він нагадав, що Україна нині має на озброєнні чотири типи літаків: Су-27 і МіГ-29 (винищувачі), Су-25 (штурмовик) та Су-24 (бомбардувальник).

"А ось F-16 всі ці функції чотирьох літаків може в собі об'єднати і виконувати. Тому на нього більше звертається уваги щодо надання Україні", - наголосив речник.

26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

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