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Головна війна з Росією "Обирати не нам, це для Путіна війна за вибором": США в ООН закликали дати РФ зрозуміти, що вона "сплатить величезну ціну" за війну з Україною

"Обирати не нам, це для Путіна війна за вибором": США в ООН закликали дати РФ зрозуміти, що вона "сплатить величезну ціну" за війну з Україною

23 лютого, 2022 середа
20:05
війна з Росією Лінда Томас-Грінфілд в ООН

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала світ дати президенту Росії Володимиру Путіну зрозуміти, що його агресія проти України матиме величезні наслідки, і війна з Україною є вибором для нього

Про це вона сказала на засіданні Генасамблеї ООН 23 лютого, до порядку денного якого увійшло питання безпекової ситуації в Україні, передає Еспресо.TV.

"Ми всі хочемо, щоб Росія здійснила деескалацію та обрала мир. Але не нам робити вибір. Це для Путіна війна за вибором. Якщо він це зробить, тільки Росія понесе відповідальність. Сьогодні ми можемо дати їй розуміння, що вона понесе величезну ціну", - сказала Томас-Грінфілд.

Дипломатка наголосила, що Росія намагається створити фейкову реальність, яка однак вже має свої наслідки, адже через війну на Сході України вже загинули понад 14 тис. людей.

"Звичайні росіяни повинні запитати, скількома російськими життями Путін готовий пожертвувати, щоб задовольнити свої амбіції. Якщо РФ продовжить свій шлях, це може, згідно з нашими оцінками, створити нову кризу біженців - найбільшу сьогодні, з більш ніж 5 млн переміщених осіб через війну Росії за вибором і тиск Путіна. І тому, що Україна - одна з найбільших постачальників пшениці, російські дії можуть спровокувати різке зростання цін на продукти харчування і призвести до гіршого голоду в Лівії, Ємені та Лівані", - пояснила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що наміри Путіна зрозумілі: він хоче повернутися назад на більш ніж тисячу років до епохи імперій. Дипломатка наголосила: "США рішуче відкидає це. Це 2022 рік. Ми не повернемось до часів колоній, імперій, СРСР. Ми йдемо далі. І повинні запевнити, попіл мертвих імперій не запалиться до нових форм пригнічення і жорстокості".

Томас-Грінфілд зазначила, що заклики до деескалації обох сторін не дієві, адже дають лише привід для посилення агресії РФ. Компромісу, за її словами, немає, і усі члени ООН повинні усвідомити загрозу зараз, перш ніж це буде запізно.

"Ми стоїмо на роздоріжжі історії. У понеділок Путін оголосив, що визнає як незалежні держави так звані ДНР та ЛНР - частини суверенної території України, які контролюються російськими найманцями з 2014 року. Потім він наказав російським військам, так званим миротворцям, переміститися до цих регіонів... Російські дії - неспровоковане порушення міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України та повне порушення Мінських домовленостей. Російська агресія загрожує не лише всій Україні, а і всім державам-членам та самій ООН", - наголосила американська дипломатка.

  • Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що сам Путін не зупиниться, Україна потребує допомоги і чекає конкретних дій проти воєнної машини РФ.
 

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